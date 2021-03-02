Биткойн вырос более чем на 10%
Биткойн в ходе торговой сессии рос на 10,05%, достигая отметки $49,778 тыс., свидетельствуют данные портала CoinDesk, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В пике цена криптовалюты находилась на уровне $49,829 тыс. (+10,17%).
По данным на 02:30 мск, курс биткойна находился на уровне $49,662 тыс. за штуку (9,80%).
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