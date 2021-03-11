БАКУ /Trend/ - В Азербайджане аннулирована лицензия еще одной страховой компании.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в публикации на странице в Twitter Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Согласно информации, в соответствии со статьей 107.1.1 закона Азербайджана "О страховой деятельности“ на основании добровольного обращения решением Правления ЦБА от 10 марта 2021 года аннулирована лицензия № 000271 от 15 октября 2009 года, выданная ОАО "Rəvan Sığorta".

Тем самым число страховых компаний на отечественном рынке снизилось до 20.

Напомним, что в 2020 году страховой сектор Азербайджана покинули три компании ("AXA Mbask", "Amrah Sığorta" и “Standard Insurance”).

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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