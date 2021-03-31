ВБ готов оказать поддержку Азербайджану в реализации экономических реформ - региональный директор

БАКУ /Trend/ - Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов встретился с региональным директором Всемирного банка (ВБ) по Южному Кавказу Себастьяном Молинеусом.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА, во встрече также приняла участие глава офиса ВБ в Азербайджане Сара Майкл.

Председатель ЦБА подчеркнул важность долгосрочного сотрудничества со Всемирным банком в сфере социально-экономического развития Азербайджана. Говоря о нынешней экономической ситуации в Азербайджане, в том числе о проделанной работе в финансовом секторе, он отметил, что, несмотря на сложные процессы на мировых рынках, волатильность цен на нефть, трудности, создаваемые пандемией для экономики Азербайджана, а также войну по предотвращению агрессии Армении, 2020 год в целом стал успешным для нашей страны. Макроэкономическую стабильность удалось сохранить, а экономический спад был минимальным.

Также Рустамов сообщил, что Президент Ильхам Алиев дал старт в Азербайджане новым реформам и определил национальные приоритеты на ближайшие 10 лет.

Он отметил, что по своему содержанию эти реформы направлены на реализацию конкретных стратегических целей, формирование в стране устойчиво растущей конкурентоспособной экономики, построение общества, базирующегося на инклюзивности и социальной справедливости.

"Сотрудничество с международными организациями, в частности с ВБ, всегда играло важную роль в реализации реформ в Азербайджане, и мы уверены в том, что Всемирный банк как стратегический партнер окажет поддержку нашей стране и в этих реформах", - сказал Рустамов.

Региональный директор ВБ по Южному Кавказу, в свою очередь, отметил высокий уровень сотрудничества банка с Азербайджаном.

По его словам, 2020 год действительно завершился успешно с точки зрения проведенных реформ и борьбы с возникшими угрозами для экономики Азербайджана.

То, что Азербайджан после войны выступил с инициативой регионального сотрудничества, будет способствовать росту потенциала развития его экономики, отметил он.

Сообщив о статусе проектов, поддерживаемых ВБ в Азербайджане, Молинеус подчеркнул, что ВБ полностью поддержит реформы, проводимые в экономике страны.

По его мнению, подготовка новой стратегии экономического развития Азербайджана является очень важным шагом.

"Всемирный банк готов оказать всю необходимую поддержку Азербайджану в разработке указанной стратегии и реализации реформ", - сказал Молинеус.

В заключение состоялся обмен мнениями о текущих направлениях взаимодействия между ЦБА и ВБ, проектах, реализуемых в настоящее время в финансовом секторе Азербайджана при поддержке Всемирного банка, и перспективах развития сотрудничества.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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