Азербайджанский PASHA Bank и 2 его "дочки" завершили 2020 г. с чистой прибылью

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский PASHA Bank и два его дочерних банка в Турции и Грузии завершили 2020 год с чистой прибылью в размере 79,5 миллиона манатов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал главный финансовый администратор и член правления PASHA Bank Бахруз Нагиев на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности банка в прошлом году и стратегическому периоду 2018-2020 годов.

По его словам, в указанный период суммарная чистая прибыль трех банков выросла на три процента по сравнению с 2019 годом.

Главный финансовый администратор также сообщил, что грузинская "дочка" PASHA Bank завершила прошлый год с убытком в 10,75 миллиона манатов (рост показателя за год в два раза). Турецкая "дочка" банка в прошлом году получила чистую прибыль в размере 7,65 миллиона манатов (сокращение за год на один процент).

По словам Нагиева, "дочка" PASHA Bank в Грузии, инвестируя в развитие потребительского рынка страны, оказывается в убытке. Но ожидается, что с будущего года эти инвестиции принесут свои плоды, и банк выйдет на прибыль.

Напомним, что азербайджанский PASHA Bank завершил прошлый год с чистой прибылью в размере 84,25 миллиона манатов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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