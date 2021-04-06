Евро и лира подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на шестое апреля установлен на уровне 1,7 и 2,007 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют: 06 апреля 2021 г.: 05 апреля 2021 г.: 06 марта 2021 г.: 06 апреля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,007 1,9997 2,0327 1,8385 0,0073 -0,0257 0,1685 1 российский рубль 0,0223 0,0223 0,0228 0,022 0 -0,0005 0,0003 1 турецкая лира 0,2093 0,2073 0,2261 0,2518 0,0020 -0,0168 -0,0425 1 австралийский доллар 1,299 1,2948 1,3103 1,0213 0,0042 -0,0113 0,2777 1 аргентинский песо 0,0184 0,0185 0,0188 0,0262 -0,0001 -0,0004 -0,0078 1 белорусский рубль 0,6407 0,6443 0,6518 0,6576 -0,0036 -0,0111 -0,0169 1 бразильский реал 0,3 0,2977 0,2999 0,3177 0,0023 0,0001 -0,0177 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1166 0,1161 0,1109 0,0881 0,0005 0,0057 0,0285 100 южнокорейских вон 0,1513 0,1508 0,1506 0,1379 0,0005 0,0007 0,0134 1 чешская крона 0,0772 0,0767 0,0774 0,0663 0,0005 -0,0002 0,0109 100 чилийских песо 0,2359 0,237 0,2342 0,1966 -0,0011 0,0017 0,0393 1 китайский юань 0,2594 0,2589 0,2626 0,2397 0,0005 -0,0032 0,0197 1 датская крона 0,2698 0,2689 0,2734 0,2462 0,0009 -0,0036 0,0236 1 грузинский лари 0,4985 0,4975 0,5133 0,5362 0,0010 -0,0148 -0,0377 1 гонконгский доллар 0,2186 0,2186 0,2191 0,2193 0 -0,0005 -0,0007 1 индийская рупия 0,0232 0,0232 0,0233 0,0223 0 -0,0001 0,0009 1 британский фунт стерлингов 2,3631 2,3514 2,3622 2,0769 0,0117 0,0009 0,2862 100 индонезийских рупий 0,0117 0,0117 0,0119 0,0103 0 -0,0002 0,0014 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1951 0,1948 0,1998 0,1666 0,0003 -0,0047 0,0285 1 швейцарский франк 1,8125 1,8027 1,8298 1,7388 0,0098 -0,0173 0,0737 1 израильский шекель 0,5133 0,5104 0,5125 0,4675 0,0029 0,0008 0,0458 1 канадский доллар 1,356 1,3513 1,3427 1,1987 0,0047 0,0133 0,1573 1 кувейтский динар 5,6245 5,6269 5,6178 5,4624 -0,0024 0,0067 0,1621 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,0041 0,0039 0 -0,0001 0,0001 1 киргизский сом 0,0201 0,0201 0,02 0,02 0 0,0001 0,0001 100 ливанских фунтов 0,1128 0,1126 0,1121 0,1123 0,0002 0,0007 0,0005 1 малайзийский ринггит 0,4113 0,4105 0,4175 0,3888 0,0008 -0,0062 0,0225 1 мексиканский песо 0,0836 0,0837 0,0805 0,0662 -0,0001 0,0031 0,0174 1 молдавская лея 0,0942 0,0941 0,0969 0,0913 0,0001 -0,0027 0,0029 1 египетский фунт 0,1083 0,1082 0,1083 0,1079 0,0001 0 0,0004 1 норвежская крона 0,1999 0,1991 0,1977 0,1609 0,0008 0,0022 0,0390 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,0162 0,0178 0 0 -0,0016 1 польский злотый 0,4372 0,4342 0,4454 0,4009 0,0030 -0,0082 0,0363 1 сингапурский доллар 1,2681 1,2634 1,2702 1,1813 0,0047 -0,0021 0,0868 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4532 0,4518 0 0,0001 0,0015 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4113 2,4112 2,4408 2,3092 0,0001 -0,0295 0,1021 1 тайваньский доллар 0,0597 0,0596 0,0609 0,0562 0,0001 -0,0012 0,0035 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1505 0,1664 0 -0,0001 -0,0160 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,061 0,0607 0,0614 0,0619 0,0003 -0,0004 -0,0009 100 японских иен 1,5416 1,5369 1,573 1,5597 0,0047 -0,0314 -0,0181 1 новозеландский доллар 1,1991 1,1948 1,2185 0,9977 0,0043 -0,0194 0,2014

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)