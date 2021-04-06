Евро и лира подорожали к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на шестое апреля установлен на уровне 1,7 и 2,007 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:
|
Курсы валют:
|
06 апреля 2021 г.:
|
05 апреля 2021 г.:
|
06 марта 2021 г.:
|
06 апреля 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,007
|
1,9997
|
2,0327
|
1,8385
|
0,0073
|
-0,0257
|
0,1685
|
1 российский рубль
|
0,0223
|
0,0223
|
0,0228
|
0,022
|
0
|
-0,0005
|
0,0003
|
1 турецкая лира
|
0,2093
|
0,2073
|
0,2261
|
0,2518
|
0,0020
|
-0,0168
|
-0,0425
|
1 австралийский доллар
|
1,299
|
1,2948
|
1,3103
|
1,0213
|
0,0042
|
-0,0113
|
0,2777
|
1 аргентинский песо
|
0,0184
|
0,0185
|
0,0188
|
0,0262
|
-0,0001
|
-0,0004
|
-0,0078
|
1 белорусский рубль
|
0,6407
|
0,6443
|
0,6518
|
0,6576
|
-0,0036
|
-0,0111
|
-0,0169
|
1 бразильский реал
|
0,3
|
0,2977
|
0,2999
|
0,3177
|
0,0023
|
0,0001
|
-0,0177
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1166
|
0,1161
|
0,1109
|
0,0881
|
0,0005
|
0,0057
|
0,0285
|
100 южнокорейских вон
|
0,1513
|
0,1508
|
0,1506
|
0,1379
|
0,0005
|
0,0007
|
0,0134
|
1 чешская крона
|
0,0772
|
0,0767
|
0,0774
|
0,0663
|
0,0005
|
-0,0002
|
0,0109
|
100 чилийских песо
|
0,2359
|
0,237
|
0,2342
|
0,1966
|
-0,0011
|
0,0017
|
0,0393
|
1 китайский юань
|
0,2594
|
0,2589
|
0,2626
|
0,2397
|
0,0005
|
-0,0032
|
0,0197
|
1 датская крона
|
0,2698
|
0,2689
|
0,2734
|
0,2462
|
0,0009
|
-0,0036
|
0,0236
|
1 грузинский лари
|
0,4985
|
0,4975
|
0,5133
|
0,5362
|
0,0010
|
-0,0148
|
-0,0377
|
1 гонконгский доллар
|
0,2186
|
0,2186
|
0,2191
|
0,2193
|
0
|
-0,0005
|
-0,0007
|
1 индийская рупия
|
0,0232
|
0,0232
|
0,0233
|
0,0223
|
0
|
-0,0001
|
0,0009
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3631
|
2,3514
|
2,3622
|
2,0769
|
0,0117
|
0,0009
|
0,2862
|
100 индонезийских рупий
|
0,0117
|
0,0117
|
0,0119
|
0,0103
|
0
|
-0,0002
|
0,0014
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1951
|
0,1948
|
0,1998
|
0,1666
|
0,0003
|
-0,0047
|
0,0285
|
1 швейцарский франк
|
1,8125
|
1,8027
|
1,8298
|
1,7388
|
0,0098
|
-0,0173
|
0,0737
|
1 израильский шекель
|
0,5133
|
0,5104
|
0,5125
|
0,4675
|
0,0029
|
0,0008
|
0,0458
|
1 канадский доллар
|
1,356
|
1,3513
|
1,3427
|
1,1987
|
0,0047
|
0,0133
|
0,1573
|
1 кувейтский динар
|
5,6245
|
5,6269
|
5,6178
|
5,4624
|
-0,0024
|
0,0067
|
0,1621
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,0041
|
0,0039
|
0
|
-0,0001
|
0,0001
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,0201
|
0,02
|
0,02
|
0
|
0,0001
|
0,0001
|
100 ливанских фунтов
|
0,1128
|
0,1126
|
0,1121
|
0,1123
|
0,0002
|
0,0007
|
0,0005
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4113
|
0,4105
|
0,4175
|
0,3888
|
0,0008
|
-0,0062
|
0,0225
|
1 мексиканский песо
|
0,0836
|
0,0837
|
0,0805
|
0,0662
|
-0,0001
|
0,0031
|
0,0174
|
1 молдавская лея
|
0,0942
|
0,0941
|
0,0969
|
0,0913
|
0,0001
|
-0,0027
|
0,0029
|
1 египетский фунт
|
0,1083
|
0,1082
|
0,1083
|
0,1079
|
0,0001
|
0
|
0,0004
|
1 норвежская крона
|
0,1999
|
0,1991
|
0,1977
|
0,1609
|
0,0008
|
0,0022
|
0,0390
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0178
|
0
|
0
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4372
|
0,4342
|
0,4454
|
0,4009
|
0,0030
|
-0,0082
|
0,0363
|
1 сингапурский доллар
|
1,2681
|
1,2634
|
1,2702
|
1,1813
|
0,0047
|
-0,0021
|
0,0868
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4532
|
0,4518
|
0
|
0,0001
|
0,0015
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4113
|
2,4112
|
2,4408
|
2,3092
|
0,0001
|
-0,0295
|
0,1021
|
1 тайваньский доллар
|
0,0597
|
0,0596
|
0,0609
|
0,0562
|
0,0001
|
-0,0012
|
0,0035
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1505
|
0,1664
|
0
|
-0,0001
|
-0,0160
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,061
|
0,0607
|
0,0614
|
0,0619
|
0,0003
|
-0,0004
|
-0,0009
|
100 японских иен
|
1,5416
|
1,5369
|
1,573
|
1,5597
|
0,0047
|
-0,0314
|
-0,0181
|
1 новозеландский доллар
|
1,1991
|
1,1948
|
1,2185
|
0,9977
|
0,0043
|
-0,0194
|
0,2014
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)