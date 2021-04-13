Грузия дополнительно получит 111 миллионов долларов от МВФ

С окончанием восьмого обзора, завершается программа, поддерживаемая Международным валютным фондом, которая повысила устойчивость Грузии к шокам и её способность успешно справляться с пандемией COVID-19. Об этом, как передает Trend со ссылкой на 1tv.ge, говорится в заявление Национального банка Грузии.

По информации Нацбанка, ожидается, что экономика Грузии возобновит рост со второго квартала 2021 года, а ВВП вырастет на 3,5% в течение года.

Вместе с тем, по сообщению Нацбанка, Грузия дополнительно получит 111 миллионов долларов от Международного валютного фонда.

«Проведение разумной макроэкономической политики и структурных реформ сделает процесс восстановления экономики более устойчивым и всеобъемлющим. 9 апреля Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) завершил восьмой обзор Программы экономических реформ Грузии без формального обзора. Эта программа поддерживается в рамках «Механизма расширенного финансирования» МВФ с 4-летним финансированием. Это заключительный обзор этой программы, и по его завершении для Грузии будет доступно 78 миллионов SDR, или примерно 111 миллионов долларов. После этого транша, общая сумма перечислений Грузии составит 484 млн. SDR (примерно 687 миллионов долларов США)», — говорится в информации Национального банка.