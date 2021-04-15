В Азербайджане завершена выплата пенсий за апрель

БАКУ /Trend/ - Госфонд соцзащиты при министерстве труда и соцзащиты населения Азербайджана завершил выплату пенсий за апрель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Фонд.

Выплата пенсий с 8 апреля началась с Баку, Сумгайыта и Абшеронского района. 15 апреля этот процесс завершился с охватом всех регионов страны, а также с выплатой лицам с правом получения пенсии на льготных условиях.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)