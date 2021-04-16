Торги на бирже Нью-Йорка завершились ростом ключевых индексов

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились в четверг ростом ключевых индексов на фоне сигналов о восстановлении американской экономики в условиях пандемии нового коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Американский промышленный индекс Dow Jones вырос на 305,1 пункта (0,9%) и установился на отметке 34 035,99 пункта. Индекс S&P 500 набрал 45,76 пункта (1,11%) и оказался на отметке 4 170,42 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 180,92 пункта (1,31%), до 14 038,76 пункта.

Как отмечает интернет-портал Business Insider, рост индексов связан с позитивной тенденцией на рынке труда. Так, по данным Министерства труда США, число американцев, обратившихся за последнюю неделю с первичными заявками на получение пособия по безработице, составило 576 тыс., опустившись до минимальных значений за время пандемии. Эксперты ожидали, что данные по этому показателю на текущей неделе не опустятся ниже 700 тыс.

Нефть марки WTI подорожала. К 16:45 по времени Восточного побережья США (16апреля, 00:45 GMT+4) цена поставок энергоносителя в мае выросла на $0,6 (0,96%), до $63,35.