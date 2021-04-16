JPMorgan за 10 лет направит $2,5 трлн на борьбу с изменением климата
Американский банк JPMorgan Chase & Co намерен выделить $2,5 трлн в ближайшее десятилетие на поддержку инициатив в сфере борьбы с изменением климата и обеспечения устойчивого развития, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В том числе около $1 трлн будет направлено на проекты, стимулирующие использование экологически чистых источников энергии, таких как ветер и солнце, говорится в сообщении JPMorgan.
Кроме того, банк планирует финансировать транзакции, которые содействуют социально-экономическому развитию в развивающихся странах, а также инициативы, способствующие экономической интеграции населения на развитых рынках, в том числе в области доступного жилья и здравоохранения.
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