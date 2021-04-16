Стоимость азербайджанской нефти превысила $66 за баррель

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери–Чираг–Гюнешли" (АЧГ), на базе CIF в итальянском порту Аугуста 15 апреля составила 66,04 доллара за баррель, что на 0,12 доллара больше предыдущего показателя, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light составила 65,4 доллара за баррель, что на 0,12 доллара больше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку – Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 63,24 доллара за баррель, что на 0,12 доллара больше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 15 апреля составила 65,54 доллара, что на 0,13 доллара меньше предыдущего показателя.

Официальный курс на 16 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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