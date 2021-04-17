МВФ продолжает поощрение структурных реформ в Туркменистане

БАКУ /Trend/ - Международный валютный фонд (МВФ) продолжает поощрять структурные реформы в Туркменистане, направленные на диверсификацию экономики, улучшение бизнес-среды и повышение роли частного сектора, сообщили Trend в МВФ.

Кроме того, МВФ стремится предоставлять подробные политические рекомендации, отражающие опыт других экономик и извлеченные уроки.

"Цель МВФ - предоставлять политические консультации по макроэкономическим и финансовым вопросам и помогать туркменским властям создавать институты и технический потенциал", - сказали в валютном фонде.

Было отмечено, что персонал МВФ принял к сведению намерение властей Туркменистана усилить финансовый надзор путем приведения нормативных актов в соответствие с Базельскими принципами.

Так, в сообщении валютного фонда говорится, что укрепление надзорной и нормативной базы позволит не только снизить потенциальные системные риски в финансовом секторе Туркменистана, но и проложить путь к переходу к рыночной экономике.

Ранее МВФ прогнозировал рост реального ВВП Туркменистана на уровне 4,6 процента в 2021 году против 0,8 процента в 2020 году. Также прогнозировалось, что реальный рост ВВП Туркменистана в 2022 году составит 3,9 процента.

Отметим, что реальный ВВП Туркменистана в 2018 году был на уровне 6,2 процента, а в 2019 году – 6,3 процента.

В отчете МВФ также указывалось, что баланс текущего счета Туркменистана, как ожидается, вырастет в 2021 году до 0,8 процента.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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