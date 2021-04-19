Туркменистану рекомендовано следить за балансом банков на предмет рисков для качества активов – МВФ

БАКУ /Trend/ - Туркменским властям дана рекомендация внимательно следить за балансом банков на предмет рисков для качества активов, сказали Trend в Международном валютном фонде (МВФ).

Постепенный переход к рыночной системе повысит эффективность финансового посредничества, улучшит доступ частного сектора к финансированию и поддержит финансовую стабильность Туркменистана.

"Кроме того, в 2020 году власти ввели кредитный мораторий, благодаря которому значительная часть кредитного портфеля банков была реструктурирована", - сказали в МВФ.

Отмечалось, что в финансовом секторе Туркменистана доминируют государственные банки, и заметное место занимает направленное кредитование на льготных условиях.

Как ранее сказала Trend руководитель миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Туркменистане Наталья Тамириса, модель роста Туркменистана в значительной степени опирается на крупномасштабные государственные инвестиции в инфраструктурные и промышленные проекты.

"Эти проекты направлены на расширение производственного потенциала страны, содействие передаче технологий и ноу-хау, улучшение связи и тем самым продвижение Туркменистана как регионального энергетического и транспортного узла", – сказала она.

По словам главы миссии, большая часть упомянутых инвестиций финансируется за счет заимствований у иностранных банков, двусторонних кредитных агентств и некоторых многосторонних учреждений.

"Углубление взаимодействия с иностранными кредиторами, как правило, стимулирует финансовый сектор Туркменистана к модернизации своих правовых, регулятивных и операционных стандартов", – сказала руководитель миссии МВФ, добавив, что постепенное принятие нового стандарта МСФО девятью банками Туркменистана является хорошим примером в этом отношении.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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