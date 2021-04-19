Госкомстат обнародовал объем поступлений в основной капитал Азербайджана от зарубежных инвестиций

Финансы 19 апреля 2021 15:15 (UTC+04:00)
Госкомстат обнародовал объем поступлений в основной капитал Азербайджана от зарубежных инвестиций
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