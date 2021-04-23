В Азербайджане выросла доля внебюджетных организаций в поступлениях по обязательному соцстрахованию - министр
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в первом квартале 2021 года выросла доля внебюджетных организаций в поступлениях по обязательному государственному социальному страхованию.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
Рост этого показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 13,8 процента, отметил министр.
Удельный вес внебюджетных организаций в общих поступлениях по обязательному государственному социальному страхованию достиг 61 процента, что на 2,2 процента превышает показатель аналогичного периода 2020 года, написал Джаббаров.
Ранее глава ведомства заявлял, что в результате прозрачности на рынке труда выросли поступления по обязательному государственному социальному страхованию, и это способствовало снижению зависимости Государственного фонда социальной защиты Азербайджана от бюджета.
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @jafarov_zeyni