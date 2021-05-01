Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Стоимость азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери – Чираг – Гюнешли" (АЧГ), на базе CIF в итальянском порту Аугуста 30 апреля составила 66,55 доллара за баррель, что на 1,16 доллара меньше предыдущего показателя, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light составила 65,89 доллара за баррель, что на 1,17 доллара меньше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку – Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта составила 63,51 доллара за баррель, что на 1,11 доллара меньше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 30 апреля составила 67,03 доллара, что на 1,12 доллара меньше предыдущего показателя.

Официальный курс на первое мая составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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