Манат подорожал к евро и рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 3 мая установлен на уровне 1,7 и 2,0431 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют: 3 мая 2021 г.: 2 мая 2021 г.: 3 апреля 2021 г.: 3 мая 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0431 2,0602 2,002 1,8607 -0,0171 0,0411 0,1824 1 российский рубль 0,0226 0,0227 0,0223 0,0228 -0,0001 0,0003 -0,0002 1 турецкая лира 0,205 0,2067 0,2092 0,2432 -0,0017 -0,0042 -0,0382 1 австралийский доллар 1,3121 1,323 1,297 1,0985 -0,0109 0,0151 0,2136 1 аргентинский песо 0,0182 0,0182 0,0185 0,0254 0 -0,0003 -0,0072 1 белорусский рубль 0,6649 0,6647 0,6461 0,7033 0,0002 0,0188 -0,0384 1 бразильский реал 0,3126 0,3184 0,2977 0,3099 -0,0058 0,0149 0,0027 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1173 0,1189 0,1163 0,091 -0,0016 0,0010 0,0263 100 южнокорейских вон 0,1519 0,1532 0,1507 0,1396 -0,0013 0,0012 0,0123 1 чешская крона 0,079 0,0796 0,0767 0,0685 -0,0006 0,0023 0,0105 100 чилийских песо 0,2393 0,2409 0,2369 0,2035 -0,0016 0,0024 0,0358 1 китайский юань 0,2626 0,2628 0,259 0,2407 -0,0002 0,0036 0,0219 1 датская крона 0,2747 0,2771 0,2692 0,2494 -0,0024 0,0055 0,0253 1 грузинский лари 0,4933 0,4932 0,4964 0,5306 0,0001 -0,0031 -0,0373 1 гонконгский доллар 0,2189 0,219 0,2186 0,2193 -0,0001 0,0003 -0,0004 1 индийская рупия 0,0229 0,023 0,0231 0,0226 -0,0001 -0,0002 0,0003 1 британский фунт стерлингов 2,3495 2,3716 2,3532 2,1352 -0,0221 -0,0037 0,2143 100 индонезийских рупий 0,0118 0,0118 0,0117 0,0114 0 0,0001 0,0004 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2007 0,2029 0,195 0,1738 -0,0022 0,0057 0,0269 1 швейцарский франк 1,8597 1,8705 1,8051 1,7617 -0,0108 0,0546 0,0980 1 израильский шекель 0,5234 0,5234 0,5104 0,4876 0 0,0130 0,0358 1 канадский доллар 1,3826 1,3854 1,3563 1,2141 -0,0028 0,0263 0,1685 1 кувейтский динар 5,6452 5,6461 5,6234 5,4965 -0,0009 0,0218 0,1487 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 киргизский сом 0,0201 0,0201 0,02 0,0215 0 0,0001 -0,0014 100 ливанских фунтов 0,1122 0,1124 0,1126 0,1131 -0,0002 -0,0004 -0,0009 1 малайзийский ринггит 0,4143 0,4142 0,4107 0,3951 0,0001 0,0036 0,0192 1 мексиканский песо 0,084 0,0849 0,0838 0,0697 -0,0009 0,0002 0,0143 1 молдавская лея 0,0957 0,0957 0,0939 0,0944 0 0,0018 0,0013 1 египетский фунт 0,1086 0,1085 0,1083 0,1079 0,0001 0,0003 0,0007 1 норвежская крона 0,2044 0,2074 0,1995 0,1652 -0,0030 0,0049 0,0392 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,0162 0,0168 0 0 -0,0006 1 польский злотый 0,4482 0,4512 0,4363 0,4089 -0,0030 0,0119 0,0393 1 сингапурский доллар 1,2759 1,2818 1,2651 1,2024 -0,0059 0,0108 0,0735 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4525 0 0 0,0008 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4412 2,4442 2,4083 2,3229 -0,0030 0,0329 0,1183 1 тайваньский доллар 0,0608 0,0609 0,0596 0,0572 -0,0001 0,0012 0,0036 1 таджикский сомони 0,1503 0,1503 0,1504 0,166 0 -0,0001 -0,0157 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0611 0,0614 0,061 0,0631 -0,0003 0,0001 -0,0020 100 японских иен 1,5513 1,5626 1,5366 1,5871 -0,0113 0,0147 -0,0358 1 новозеландский доллар 1,2198 1,2328 1,1959 1,035 -0,0130 0,0239 0,1848

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: Fidan_Babaeva