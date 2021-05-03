Манат подорожал к евро и рублю

Финансы 3 мая 2021 09:43 (UTC+04:00)
Манат подорожал к евро и рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 3 мая установлен на уровне 1,7 и 2,0431 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют:

3 мая 2021 г.:

2 мая 2021 г.:

3 апреля 2021 г.:

3 мая 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0431

2,0602

2,002

1,8607

-0,0171

0,0411

0,1824

1 российский рубль

0,0226

0,0227

0,0223

0,0228

-0,0001

0,0003

-0,0002

1 турецкая лира

0,205

0,2067

0,2092

0,2432

-0,0017

-0,0042

-0,0382

1 австралийский доллар

1,3121

1,323

1,297

1,0985

-0,0109

0,0151

0,2136

1 аргентинский песо

0,0182

0,0182

0,0185

0,0254

0

-0,0003

-0,0072

1 белорусский рубль

0,6649

0,6647

0,6461

0,7033

0,0002

0,0188

-0,0384

1 бразильский реал

0,3126

0,3184

0,2977

0,3099

-0,0058

0,0149

0,0027

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1173

0,1189

0,1163

0,091

-0,0016

0,0010

0,0263

100 южнокорейских вон

0,1519

0,1532

0,1507

0,1396

-0,0013

0,0012

0,0123

1 чешская крона

0,079

0,0796

0,0767

0,0685

-0,0006

0,0023

0,0105

100 чилийских песо

0,2393

0,2409

0,2369

0,2035

-0,0016

0,0024

0,0358

1 китайский юань

0,2626

0,2628

0,259

0,2407

-0,0002

0,0036

0,0219

1 датская крона

0,2747

0,2771

0,2692

0,2494

-0,0024

0,0055

0,0253

1 грузинский лари

0,4933

0,4932

0,4964

0,5306

0,0001

-0,0031

-0,0373

1 гонконгский доллар

0,2189

0,219

0,2186

0,2193

-0,0001

0,0003

-0,0004

1 индийская рупия

0,0229

0,023

0,0231

0,0226

-0,0001

-0,0002

0,0003

1 британский фунт стерлингов

2,3495

2,3716

2,3532

2,1352

-0,0221

-0,0037

0,2143

100 индонезийских рупий

0,0118

0,0118

0,0117

0,0114

0

0,0001

0,0004

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2007

0,2029

0,195

0,1738

-0,0022

0,0057

0,0269

1 швейцарский франк

1,8597

1,8705

1,8051

1,7617

-0,0108

0,0546

0,0980

1 израильский шекель

0,5234

0,5234

0,5104

0,4876

0

0,0130

0,0358

1 канадский доллар

1,3826

1,3854

1,3563

1,2141

-0,0028

0,0263

0,1685

1 кувейтский динар

5,6452

5,6461

5,6234

5,4965

-0,0009

0,0218

0,1487

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 киргизский сом

0,0201

0,0201

0,02

0,0215

0

0,0001

-0,0014

100 ливанских фунтов

0,1122

0,1124

0,1126

0,1131

-0,0002

-0,0004

-0,0009

1 малайзийский ринггит

0,4143

0,4142

0,4107

0,3951

0,0001

0,0036

0,0192

1 мексиканский песо

0,084

0,0849

0,0838

0,0697

-0,0009

0,0002

0,0143

1 молдавская лея

0,0957

0,0957

0,0939

0,0944

0

0,0018

0,0013

1 египетский фунт

0,1086

0,1085

0,1083

0,1079

0,0001

0,0003

0,0007

1 норвежская крона

0,2044

0,2074

0,1995

0,1652

-0,0030

0,0049

0,0392

100 узбекских сомов

0,0162

0,0162

0,0162

0,0168

0

0

-0,0006

1 польский злотый

0,4482

0,4512

0,4363

0,4089

-0,0030

0,0119

0,0393

1 сингапурский доллар

1,2759

1,2818

1,2651

1,2024

-0,0059

0,0108

0,0735

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4533

0,4525

0

0

0,0008

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4412

2,4442

2,4083

2,3229

-0,0030

0,0329

0,1183

1 тайваньский доллар

0,0608

0,0609

0,0596

0,0572

-0,0001

0,0012

0,0036

1 таджикский сомони

0,1503

0,1503

0,1504

0,166

0

-0,0001

-0,0157

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0611

0,0614

0,061

0,0631

-0,0003

0,0001

-0,0020

100 японских иен

1,5513

1,5626

1,5366

1,5871

-0,0113

0,0147

-0,0358

1 новозеландский доллар

1,2198

1,2328

1,1959

1,035

-0,0130

0,0239

0,1848

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: Fidan_Babaeva

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