Манат подорожал к евро и рублю
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 3 мая установлен на уровне 1,7 и 2,0431 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:
|
Курсы валют:
|
3 мая 2021 г.:
|
2 мая 2021 г.:
|
3 апреля 2021 г.:
|
3 мая 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0431
|
2,0602
|
2,002
|
1,8607
|
-0,0171
|
0,0411
|
0,1824
|
1 российский рубль
|
0,0226
|
0,0227
|
0,0223
|
0,0228
|
-0,0001
|
0,0003
|
-0,0002
|
1 турецкая лира
|
0,205
|
0,2067
|
0,2092
|
0,2432
|
-0,0017
|
-0,0042
|
-0,0382
|
1 австралийский доллар
|
1,3121
|
1,323
|
1,297
|
1,0985
|
-0,0109
|
0,0151
|
0,2136
|
1 аргентинский песо
|
0,0182
|
0,0182
|
0,0185
|
0,0254
|
0
|
-0,0003
|
-0,0072
|
1 белорусский рубль
|
0,6649
|
0,6647
|
0,6461
|
0,7033
|
0,0002
|
0,0188
|
-0,0384
|
1 бразильский реал
|
0,3126
|
0,3184
|
0,2977
|
0,3099
|
-0,0058
|
0,0149
|
0,0027
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1173
|
0,1189
|
0,1163
|
0,091
|
-0,0016
|
0,0010
|
0,0263
|
100 южнокорейских вон
|
0,1519
|
0,1532
|
0,1507
|
0,1396
|
-0,0013
|
0,0012
|
0,0123
|
1 чешская крона
|
0,079
|
0,0796
|
0,0767
|
0,0685
|
-0,0006
|
0,0023
|
0,0105
|
100 чилийских песо
|
0,2393
|
0,2409
|
0,2369
|
0,2035
|
-0,0016
|
0,0024
|
0,0358
|
1 китайский юань
|
0,2626
|
0,2628
|
0,259
|
0,2407
|
-0,0002
|
0,0036
|
0,0219
|
1 датская крона
|
0,2747
|
0,2771
|
0,2692
|
0,2494
|
-0,0024
|
0,0055
|
0,0253
|
1 грузинский лари
|
0,4933
|
0,4932
|
0,4964
|
0,5306
|
0,0001
|
-0,0031
|
-0,0373
|
1 гонконгский доллар
|
0,2189
|
0,219
|
0,2186
|
0,2193
|
-0,0001
|
0,0003
|
-0,0004
|
1 индийская рупия
|
0,0229
|
0,023
|
0,0231
|
0,0226
|
-0,0001
|
-0,0002
|
0,0003
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3495
|
2,3716
|
2,3532
|
2,1352
|
-0,0221
|
-0,0037
|
0,2143
|
100 индонезийских рупий
|
0,0118
|
0,0118
|
0,0117
|
0,0114
|
0
|
0,0001
|
0,0004
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2007
|
0,2029
|
0,195
|
0,1738
|
-0,0022
|
0,0057
|
0,0269
|
1 швейцарский франк
|
1,8597
|
1,8705
|
1,8051
|
1,7617
|
-0,0108
|
0,0546
|
0,0980
|
1 израильский шекель
|
0,5234
|
0,5234
|
0,5104
|
0,4876
|
0
|
0,0130
|
0,0358
|
1 канадский доллар
|
1,3826
|
1,3854
|
1,3563
|
1,2141
|
-0,0028
|
0,0263
|
0,1685
|
1 кувейтский динар
|
5,6452
|
5,6461
|
5,6234
|
5,4965
|
-0,0009
|
0,0218
|
0,1487
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,0201
|
0,02
|
0,0215
|
0
|
0,0001
|
-0,0014
|
100 ливанских фунтов
|
0,1122
|
0,1124
|
0,1126
|
0,1131
|
-0,0002
|
-0,0004
|
-0,0009
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4143
|
0,4142
|
0,4107
|
0,3951
|
0,0001
|
0,0036
|
0,0192
|
1 мексиканский песо
|
0,084
|
0,0849
|
0,0838
|
0,0697
|
-0,0009
|
0,0002
|
0,0143
|
1 молдавская лея
|
0,0957
|
0,0957
|
0,0939
|
0,0944
|
0
|
0,0018
|
0,0013
|
1 египетский фунт
|
0,1086
|
0,1085
|
0,1083
|
0,1079
|
0,0001
|
0,0003
|
0,0007
|
1 норвежская крона
|
0,2044
|
0,2074
|
0,1995
|
0,1652
|
-0,0030
|
0,0049
|
0,0392
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0168
|
0
|
0
|
-0,0006
|
1 польский злотый
|
0,4482
|
0,4512
|
0,4363
|
0,4089
|
-0,0030
|
0,0119
|
0,0393
|
1 сингапурский доллар
|
1,2759
|
1,2818
|
1,2651
|
1,2024
|
-0,0059
|
0,0108
|
0,0735
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4525
|
0
|
0
|
0,0008
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4412
|
2,4442
|
2,4083
|
2,3229
|
-0,0030
|
0,0329
|
0,1183
|
1 тайваньский доллар
|
0,0608
|
0,0609
|
0,0596
|
0,0572
|
-0,0001
|
0,0012
|
0,0036
|
1 таджикский сомони
|
0,1503
|
0,1503
|
0,1504
|
0,166
|
0
|
-0,0001
|
-0,0157
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0611
|
0,0614
|
0,061
|
0,0631
|
-0,0003
|
0,0001
|
-0,0020
|
100 японских иен
|
1,5513
|
1,5626
|
1,5366
|
1,5871
|
-0,0113
|
0,0147
|
-0,0358
|
1 новозеландский доллар
|
1,2198
|
1,2328
|
1,1959
|
1,035
|
-0,0130
|
0,0239
|
0,1848
(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: Fidan_Babaeva