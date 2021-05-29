На этой неделе манат подешевел к евро и российскому рублю (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - На этой неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
17 мая
|
1,7
|
24 мая
|
1,7
|
18 мая
|
1,7
|
25 мая
|
1,7
|
19 мая
|
1,7
|
26 мая
|
1,7
|
20 мая
|
1,7
|
27 мая
|
1,7
|
21 мая
|
1,7
|
28 мая
|
-
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,0021 маната. Средневзвешенный курс составил 2,0767 маната за евро, соответственно, средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0047 маната (0,2 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
17 мая
|
2,0621
|
24 мая
|
2,0708
|
18 мая
|
2,0681
|
25 мая
|
2,0788
|
19 мая
|
2,08
|
26 мая
|
2,0844
|
20 мая
|
2,0709
|
27 мая
|
2,0729
|
21 мая
|
2,0796
|
28 мая
|
-
|
Средний курс за неделю
|
2,072
|
Средний курс за неделю
|
2,0767
По итогам недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю остался без изменений. Средневзвешенный курс составил 0,0231 маната за рубль, соответственно, средняя цена маната к данной валюте осталась без изменений.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
17 мая
|
0,023
|
24 мая
|
0,0231
|
18 мая
|
0,0231
|
25 мая
|
0,0231
|
19 мая
|
0,0231
|
26 мая
|
0,0232
|
20 мая
|
0,0231
|
27 мая
|
0,0231
|
21 мая
|
0,0231
|
28 мая
|
-
|
Средний курс за неделю
|
0,0231
|
Средний курс за неделю
|
0,0231
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,001 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2017 маната за одну турецкую лиру, соответственно, средняя цена маната к данной валюте подешевела на 0,001 маната (0,5 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
17 мая
|
0,2013
|
24 мая
|
0,2019
|
18 мая
|
0,2042
|
25 мая
|
0,2025
|
19 мая
|
0,2032
|
26 мая
|
0,2013
|
20 мая
|
0,202
|
27 мая
|
0,2009
|
21 мая
|
0,2027
|
28 мая
|
-
|
Средний курс за неделю
|
0,2027
|
Средний курс за неделю
|
0,2017
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @jafarov_zeyni