На этой неделе манат подешевел к евро и российскому рублю (ОБЗОР)

Финансы 29 мая 2021 10:32 (UTC+04:00)
На этой неделе манат подешевел к евро и российскому рублю (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На этой неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

17 мая

1,7

24 мая

1,7

18 мая

1,7

25 мая

1,7

19 мая

1,7

26 мая

1,7

20 мая

1,7

27 мая

1,7

21 мая

1,7

28 мая

-

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,0021 маната. Средневзвешенный курс составил 2,0767 маната за евро, соответственно, средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0047 маната (0,2 процента).

Официальный курс маната по отношению к евро

17 мая

2,0621

24 мая

2,0708

18 мая

2,0681

25 мая

2,0788

19 мая

2,08

26 мая

2,0844

20 мая

2,0709

27 мая

2,0729

21 мая

2,0796

28 мая

-

Средний курс за неделю

2,072

Средний курс за неделю

2,0767

По итогам недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю остался без изменений. Средневзвешенный курс составил 0,0231 маната за рубль, соответственно, средняя цена маната к данной валюте осталась без изменений.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

17 мая

0,023

24 мая

0,0231

18 мая

0,0231

25 мая

0,0231

19 мая

0,0231

26 мая

0,0232

20 мая

0,0231

27 мая

0,0231

21 мая

0,0231

28 мая

-

Средний курс за неделю

0,0231

Средний курс за неделю

0,0231

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,001 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2017 маната за одну турецкую лиру, соответственно, средняя цена маната к данной валюте подешевела на 0,001 маната (0,5 процента).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

17 мая

0,2013

24 мая

0,2019

18 мая

0,2042

25 мая

0,2025

19 мая

0,2032

26 мая

0,2013

20 мая

0,202

27 мая

0,2009

21 мая

0,2027

28 мая

-

Средний курс за неделю

0,2027

Средний курс за неделю

0,2017

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni

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