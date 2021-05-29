На этой неделе манат подешевел к евро и российскому рублю (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На этой неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 17 мая 1,7 24 мая 1,7 18 мая 1,7 25 мая 1,7 19 мая 1,7 26 мая 1,7 20 мая 1,7 27 мая 1,7 21 мая 1,7 28 мая - Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,0021 маната. Средневзвешенный курс составил 2,0767 маната за евро, соответственно, средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0047 маната (0,2 процента).

Официальный курс маната по отношению к евро 17 мая 2,0621 24 мая 2,0708 18 мая 2,0681 25 мая 2,0788 19 мая 2,08 26 мая 2,0844 20 мая 2,0709 27 мая 2,0729 21 мая 2,0796 28 мая - Средний курс за неделю 2,072 Средний курс за неделю 2,0767

По итогам недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю остался без изменений. Средневзвешенный курс составил 0,0231 маната за рубль, соответственно, средняя цена маната к данной валюте осталась без изменений.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 17 мая 0,023 24 мая 0,0231 18 мая 0,0231 25 мая 0,0231 19 мая 0,0231 26 мая 0,0232 20 мая 0,0231 27 мая 0,0231 21 мая 0,0231 28 мая - Средний курс за неделю 0,0231 Средний курс за неделю 0,0231

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,001 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2017 маната за одну турецкую лиру, соответственно, средняя цена маната к данной валюте подешевела на 0,001 маната (0,5 процента).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 17 мая 0,2013 24 мая 0,2019 18 мая 0,2042 25 мая 0,2025 19 мая 0,2032 26 мая 0,2013 20 мая 0,202 27 мая 0,2009 21 мая 0,2027 28 мая - Средний курс за неделю 0,2027 Средний курс за неделю 0,2017

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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