В Азербайджане зафиксирован рост платежей иностранцев посредством банковских карт
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Безопасность границ между Азербайджаном и Ираном создала дополнительные возможности для развития отношений – министр
Группа родственников погибших во второй Карабахской войне армянских военных перекрыла улицу в центре Еревана
Гидроэлектростанции «Худаферин» и «Гыз Галасы» позволят производить 716 млн кВт⋅ч электроэнергии в год
В финансово-банковском секторе Азербайджана предложено использование удостоверений личности нового поколения
Выделены средства на бурение субартезианских скважин в Агдамском и Тертерском районах - Распоряжение
В Баку состоялся велопробег в честь Всемирного дня велосипеда и 30-летия независимости Туркменистана (ФОТО)
«Лаборатория Касперского»: каждый второй откладывает обновление устройств, когда приходят уведомления
Бакинцы очарованы музеем под землей! На станции метро "Низами" открылась экспозиция в честь Года Низами Гянджеви (ФОТО)
Министры транспорта Азербайджана и Турции ознакомились с проектом строительства дороги Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд (ФОТО)
Омбудсмен Азербайджана выступила с видеообращением в связи с отмечаемым 1 июня Международным днем защиты детей
Армяне могут жить у нас в Азербайджане как граждане страны, как и жили до конфликта - глава комиссии
Бакинская высшая школа нефти организовала вебинар «Международный рейтинг молодых вузов: проблемы и возможности»
АМИ Trend и Международный центр Низами Гянджеви организовали мероприятие по итогам веб-конференции «Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества» (ФОТО/ВИДЕО)
Командованию воинских частей на освобожденных территориях Азербайджана поручено решительно пресекать провокации армянской стороны - министр