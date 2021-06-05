В Туркменистане назвали темпы роста ВВП с начала года

Финансы 5 июня 2021 10:46 (UTC+04:00)
В Туркменистане назвали темпы роста ВВП с начала года
Драгметаллы в Азербайджане на этой неделе подешевели (ОБЗОР)
Драгметаллы в Азербайджане на этой неделе подешевели (ОБЗОР)
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Стоимость азербайджанской нефти превысила $72 за баррель
Стоимость азербайджанской нефти превысила $72 за баррель
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