ЕАБР поддержит госпрограмму Казахстана по обеспечению населения доступным жильем

Евразийский банк развития (ЕАБР) и АО «Казахстанская Жилищная Компания» (КЖК), дочерняя организация национального управляющего холдинга «Байтерек», подписали кредитные договоры на общую сумму 3,5 млрд российских рублей для целей реализации государственной программы обеспечения населения доступным жильем, передает Trend со ссылкой на ЕАБР.

Финансирование данной программы позволит строить больше доступного жилья для дальнейшего предоставления населению Республики Казахстан через инструменты льготного ипотечного кредитования.

Согласно официальным данным Правительства Республики Казахстан, в 2020 году несмотря на пандемию, снижение деловой активности и сокращение расходов, строительная отрасль составила основу экономической активности страны. Рост в отрасли зафиксирован на 11,2%. Объем введенного жилья вырос на 16,8% и составил 15,3 млн м². В текущем году планируется введение еще 17 млн м² жилья, объем инвестиций составит порядка 2,2 трлн тг.

«Для ЕАБР участие в подобных проектах имеет особое, приоритетное значение. Мы уверены, что его реализация окажет благоприятное влияние на развитие социальной инфраструктуры, даст новые возможности приобретения жилья для тех слоев населения Казахстана, которые в нем особо нуждаются. Более того, оказанная поддержка отрасли принесет и другие социально-экономические эффекты, такие как: стимулирование рынка труда за счет создания новых рабочих мест, повышение уровня и качества жизни населения, формирование сопутствующей инфраструктуры.», — отметил заместитель председателя Правления ЕАБР Амангельды Исенов.

Одним из направлений деятельности КЖК является финансирование строительства доступного жилья через выкуп облигаций местных исполнительных органов (МИО). В рамках исполнения данной роли за 2016-2020 гг. КЖК осуществлен выкуп облигаций МИО на общую сумму 418,0 млрд тг. За счет выделенных средств введено в эксплуатацию 2,3 млн кв.м. жилья (38,8 тыс. квартир).

В целях увеличения объемов финансирования строительства жилья в 2021 году КЖК будет реализован механизм микширования средств, выделенных из Национального фонда Республики Казахстан, с привлеченными на рыночных условиях средствами, с дальнейшим выкупом облигаций МИО по единой ставке.

Таким образом, за счет привлеченных рыночных средств объем выкупа облигаций МИО будет увеличен в среднем на 61,5 млрд тг. ежегодно, а объем ввода в эксплуатацию доступного жилья увеличится на 340 тыс. кв.м. в год – порядка 5,6 тыс. новых квартир.

«Для КЖК договор с ЕАБР является дебютным в рамках фондирования денежных средств в российских рублях. Привлеченные средства будут направлены на реализацию инициатив по сокращению нехватки жилья для социально-уязвимых слоев населения и людей, состоящих в очереди у местных исполнительных органов», пояснил заместитель председателя правления КЖК Мажит Жусупов.