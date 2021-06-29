Манат укрепился к евро
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 29 июня установлен на уровне 1,7 и 2,0252 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:
|
Курсы валют:
|
29 июня 2021 г.:
|
25 июня 2021 г.:
|
29 мая 2021 г.:
|
29 июня 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0252
|
2,0296
|
2,0729
|
1,9114
|
-0,0044
|
-0,0477
|
0,1138
|
1 российский рубль
|
0,0235
|
0,0235
|
0,0231
|
0,0243
|
0
|
0,0004
|
-0,0008
|
1 турецкая лира
|
0,1956
|
0,1953
|
0,2009
|
0,248
|
0,0003
|
-0,0053
|
-0,0524
|
1 австралийский доллар
|
1,2843
|
1,2904
|
1,3159
|
1,1687
|
-0,0061
|
-0,0316
|
0,1156
|
1 аргентинский песо
|
0,0178
|
0,0178
|
0,018
|
0,0242
|
0
|
-0,0002
|
-0,0064
|
1 белорусский рубль
|
0,6733
|
0,6719
|
0,6768
|
0,7121
|
0,0014
|
-0,0035
|
-0,0388
|
1 бразильский реал
|
0,3451
|
0,3459
|
0,32
|
0,31
|
-0,0008
|
0,0251
|
0,0351
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1191
|
0,1199
|
0,1235
|
0,0982
|
-0,0008
|
-0,0044
|
0,0209
|
100 южнокорейских вон
|
0,1505
|
0,1506
|
0,1521
|
0,1416
|
-0,0001
|
-0,0016
|
0,0089
|
1 чешская крона
|
0,0797
|
0,0798
|
0,0815
|
0,0714
|
-0,0001
|
-0,0018
|
0,0083
|
100 чилийских песо
|
0,2317
|
0,2314
|
0,233
|
0,2078
|
0,0003
|
-0,0013
|
0,0239
|
1 китайский юань
|
0,2631
|
0,263
|
0,2662
|
0,2402
|
0,0001
|
-0,0031
|
0,0229
|
1 датская крона
|
0,2723
|
0,2729
|
0,2788
|
0,2565
|
-0,0006
|
-0,0065
|
0,0158
|
1 грузинский лари
|
0,5387
|
0,5404
|
0,5205
|
0,5561
|
-0,0017
|
0,0182
|
-0,0174
|
1 гонконгский доллар
|
0,219
|
0,219
|
0,219
|
0,2193
|
0
|
0
|
-0,0003
|
1 индийская рупия
|
0,0229
|
0,0229
|
0,0234
|
0,0225
|
0
|
-0,0005
|
0,0004
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3573
|
2,3669
|
2,4
|
2,1026
|
-0,0096
|
-0,0427
|
0,2547
|
100 индонезийских рупий
|
0,0117
|
0,0118
|
0,0119
|
0,0119
|
-0,0001
|
-0,0002
|
-0,0002
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1995
|
0,2006
|
0,2045
|
0,1827
|
-0,0011
|
-0,0050
|
0,0168
|
1 швейцарский франк
|
1,8471
|
1,8528
|
1,8949
|
1,795
|
-0,0057
|
-0,0478
|
0,0521
|
1 израильский шекель
|
0,5218
|
0,5245
|
0,5234
|
0,4958
|
-0,0027
|
-0,0016
|
0,0260
|
1 канадский доллар
|
1,3771
|
1,3805
|
1,4024
|
1,2441
|
-0,0034
|
-0,0253
|
0,1330
|
1 кувейтский динар
|
5,6462
|
5,6476
|
5,6561
|
5,5246
|
-0,0014
|
-0,0099
|
0,1216
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0042
|
0
|
0
|
-0,0002
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0204
|
0,0225
|
0
|
-0,0003
|
-0,0024
|
100 ливанских фунтов
|
0,1119
|
0,1124
|
0,1125
|
0,1125
|
-0,0005
|
-0,0006
|
-0,0006
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4097
|
0,4086
|
0,4104
|
0,3966
|
0,0011
|
-0,0007
|
0,0131
|
1 мексиканский песо
|
0,0857
|
0,0855
|
0,0855
|
0,0738
|
0,0002
|
0,0002
|
0,0119
|
1 молдавская лея
|
0,0945
|
0,0944
|
0,0966
|
0,0988
|
0,0001
|
-0,0021
|
-0,0043
|
1 египетский фунт
|
0,1085
|
0,1084
|
0,1085
|
0,1052
|
0,0001
|
0
|
0,0033
|
1 норвежская крона
|
0,1989
|
0,2002
|
0,2029
|
0,1754
|
-0,0013
|
-0,0040
|
0,0235
|
100 узбекских сомов
|
0,0161
|
0,0161
|
0,016
|
0,0167
|
0
|
0,0001
|
-0,0006
|
1 польский злотый
|
0,4499
|
0,449
|
0,4605
|
0,4277
|
0,0009
|
-0,0106
|
0,0222
|
1 сингапурский доллар
|
1,2654
|
1,2666
|
1,2837
|
1,22
|
-0,0012
|
-0,0183
|
0,0454
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4532
|
0
|
0
|
0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4286
|
2,4291
|
2,4589
|
2,3411
|
-0,0005
|
-0,0303
|
0,0875
|
1 тайваньский доллар
|
0,0607
|
0,0609
|
0,0611
|
0,0576
|
-0,0002
|
-0,0004
|
0,0031
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1503
|
0,1503
|
0,1649
|
0,0001
|
0,0001
|
-0,0145
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0622
|
0,0617
|
0,0618
|
0,0637
|
0,0005
|
0,0004
|
-0,0015
|
100 японских иен
|
1,5377
|
1,5339
|
1,5586
|
1,5874
|
0,0038
|
-0,0209
|
-0,0497
|
1 новозеландский доллар
|
1,195
|
1,2025
|
1,2392
|
1,0928
|
-0,0075
|
-0,0442
|
0,1022
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter:@jafarov_zeyni