Манат укрепился к евро

Финансы 29 июня 2021 09:41 (UTC+04:00)
Манат укрепился к евро

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 29 июня установлен на уровне 1,7 и 2,0252 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют:

29 июня 2021 г.:

25 июня 2021 г.:

29 мая 2021 г.:

29 июня 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0252

2,0296

2,0729

1,9114

-0,0044

-0,0477

0,1138

1 российский рубль

0,0235

0,0235

0,0231

0,0243

0

0,0004

-0,0008

1 турецкая лира

0,1956

0,1953

0,2009

0,248

0,0003

-0,0053

-0,0524

1 австралийский доллар

1,2843

1,2904

1,3159

1,1687

-0,0061

-0,0316

0,1156

1 аргентинский песо

0,0178

0,0178

0,018

0,0242

0

-0,0002

-0,0064

1 белорусский рубль

0,6733

0,6719

0,6768

0,7121

0,0014

-0,0035

-0,0388

1 бразильский реал

0,3451

0,3459

0,32

0,31

-0,0008

0,0251

0,0351

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1191

0,1199

0,1235

0,0982

-0,0008

-0,0044

0,0209

100 южнокорейских вон

0,1505

0,1506

0,1521

0,1416

-0,0001

-0,0016

0,0089

1 чешская крона

0,0797

0,0798

0,0815

0,0714

-0,0001

-0,0018

0,0083

100 чилийских песо

0,2317

0,2314

0,233

0,2078

0,0003

-0,0013

0,0239

1 китайский юань

0,2631

0,263

0,2662

0,2402

0,0001

-0,0031

0,0229

1 датская крона

0,2723

0,2729

0,2788

0,2565

-0,0006

-0,0065

0,0158

1 грузинский лари

0,5387

0,5404

0,5205

0,5561

-0,0017

0,0182

-0,0174

1 гонконгский доллар

0,219

0,219

0,219

0,2193

0

0

-0,0003

1 индийская рупия

0,0229

0,0229

0,0234

0,0225

0

-0,0005

0,0004

1 британский фунт стерлингов

2,3573

2,3669

2,4

2,1026

-0,0096

-0,0427

0,2547

100 индонезийских рупий

0,0117

0,0118

0,0119

0,0119

-0,0001

-0,0002

-0,0002

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1995

0,2006

0,2045

0,1827

-0,0011

-0,0050

0,0168

1 швейцарский франк

1,8471

1,8528

1,8949

1,795

-0,0057

-0,0478

0,0521

1 израильский шекель

0,5218

0,5245

0,5234

0,4958

-0,0027

-0,0016

0,0260

1 канадский доллар

1,3771

1,3805

1,4024

1,2441

-0,0034

-0,0253

0,1330

1 кувейтский динар

5,6462

5,6476

5,6561

5,5246

-0,0014

-0,0099

0,1216

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,0042

0

0

-0,0002

1 киргизский сом

0,0201

0,0201

0,0204

0,0225

0

-0,0003

-0,0024

100 ливанских фунтов

0,1119

0,1124

0,1125

0,1125

-0,0005

-0,0006

-0,0006

1 малайзийский ринггит

0,4097

0,4086

0,4104

0,3966

0,0011

-0,0007

0,0131

1 мексиканский песо

0,0857

0,0855

0,0855

0,0738

0,0002

0,0002

0,0119

1 молдавская лея

0,0945

0,0944

0,0966

0,0988

0,0001

-0,0021

-0,0043

1 египетский фунт

0,1085

0,1084

0,1085

0,1052

0,0001

0

0,0033

1 норвежская крона

0,1989

0,2002

0,2029

0,1754

-0,0013

-0,0040

0,0235

100 узбекских сомов

0,0161

0,0161

0,016

0,0167

0

0,0001

-0,0006

1 польский злотый

0,4499

0,449

0,4605

0,4277

0,0009

-0,0106

0,0222

1 сингапурский доллар

1,2654

1,2666

1,2837

1,22

-0,0012

-0,0183

0,0454

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4533

0,4532

0

0

0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4286

2,4291

2,4589

2,3411

-0,0005

-0,0303

0,0875

1 тайваньский доллар

0,0607

0,0609

0,0611

0,0576

-0,0002

-0,0004

0,0031

1 таджикский сомони

0,1504

0,1503

0,1503

0,1649

0,0001

0,0001

-0,0145

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0622

0,0617

0,0618

0,0637

0,0005

0,0004

-0,0015

100 японских иен

1,5377

1,5339

1,5586

1,5874

0,0038

-0,0209

-0,0497

1 новозеландский доллар

1,195

1,2025

1,2392

1,0928

-0,0075

-0,0442

0,1022

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter:@jafarov_zeyni

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Казахстане введут ограничительные меры в «красных» по коронавирусу зонах
В Казахстане введут ограничительные меры в «красных» по коронавирусу зонах
Премьер-министр Казахстана поручил ввести ограничительные меры в «красных» зонах
Премьер-министр Казахстана поручил ввести ограничительные меры в «красных» зонах
Казахстан и Россия обсудили проблемные вопросы трансграничной реки Урал
Казахстан и Россия обсудили проблемные вопросы трансграничной реки Урал
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В России предложили провести налоговую реформу для малого и среднего бизнеса Россия 10:21
В Баку началось очередное заседание суда над 14 членами армянской террористической группы Происшествия 10:19
В Азербайджане электрофицировано порядка 60% железных дорог Транспорт 10:18
В Азербайджане на аукцион выставят более 30 объектов госимущества Бизнес 10:04
США и Израиль готовятся к первому визиту Беннета в Вашингтон США 10:00
Золото и серебро в Азербайджане дешевеют Финансы 09:56
Консорциум «Хазар» объявил тендер в Туркменистане Тендеры 09:50
Манат укрепился к евро Финансы 09:41
Узбекистан планирует увеличить производство меди более чем в два раза Узбекистан 09:30
Стоимость Facebook превысила триллион долларов США 09:29
Нефть дешевеет на опасениях распространения штамма Covid-19 "дельта" Энергетика 09:25
В Казахстане введут ограничительные меры в «красных» по коронавирусу зонах Казахстан 09:17
В Азербайджане сегодня начался выбор программ и специальностей для приема в магистратуру вузов и АН Общество 09:14
Премьер-министр Казахстана поручил ввести ограничительные меры в «красных» зонах Казахстан 08:46
Байден призвал Израиль поддерживать экономические возможности Палестины Другие страны 08:40
В США создали маску, позволяющую определить, заражен ли человек коронавирусом США 08:16
Литва может предложить Азербайджану быстрый маршрут для доставки товаров в страны Скандинавии - вице-министр (Интервью) Экономика 08:00
Прививка против коронавируса будет обязательной для некоторых граждан Австралии Другие страны 07:49
На севере Коста-Рики начал извергаться вулкан В мире 07:32
Свыше пяти тыс. человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки Турция 07:13
В Конгресс США внесли резолюцию о создании спецкомитета по расследованию штурма Капитолия США 06:20
На юге Японии население призывают к скорейшей эвакуации из-за мощных ливней Другие страны 05:22
США, Ирландия и Британия призвали созвать заседание СБ ООН по ситуации в Тыграе В мире 04:51
В Греции обнаружили похищенные в 2012 году картины Мондриана и Пикассо Европа 04:20
Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 11 США 03:41
Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе Instagram В мире 02:56
Байден выразил поддержку президенту Колумбии в связи с обстрелом его вертолета США 02:38
Сборная Швейцарии по пенальти победила Францию и вышла в четвертьфинал Спорт 01:51
Силы США в Сирии вели огонь в порядке самообороны после ракетных запусков США 01:32
Глава ВОЗ призвал готовиться к новым пандемиям В мире 01:12
Рыночная капитализация Facebook превысила $1 трлн В мире 00:37
Глава МИД России и Верховный комиссар ООН обсудили вопрос возвращения беженцев на освобождённые земли Азербайджана Политика 00:09
Азербайджан и Бразилия близки к подписанию соглашений по образованию и сельскому хозяйству Экономика 00:01
На западе Канады установилась аномальная 45-градусная жара Другие страны 28 июня 23:47
Карабах может стать региональным центром развития возобновляемых источников энергии – ABC Money Экономика 28 июня 23:37
Турция опередила Россию и Китай по числу новых открытых компаний в Узбекистане Узбекистан 28 июня 23:27
Абу-Даби с 20 августа разрешит вход в общественные места только вакцинированным Арабские страны 28 июня 23:16
Сборная Испании со счетом 5:3 победила команду Хорватии в матче 1/8 финала Евро Спорт 28 июня 22:45
В Таджикистане зарегистрирован 21 новый случай инфицирования коронавирусом Таджикистан 28 июня 22:33
Начался официальный визит делегации Милли Меджлиса Азербайджана в Венгрию Политика 28 июня 22:27
В ненефтяном секторе Азербайджана образовался профицит Финансы 28 июня 22:05
Казахстан и Россия обсудили проблемные вопросы трансграничной реки Урал Казахстан 28 июня 21:59
Афганские военные совершили еще несколько попыток пересечения границы Узбекистана Узбекистан 28 июня 21:36
Грузия получит миллион доз китайских вакцин Грузия 28 июня 21:31
Рассмотрены вопросы взаимодействия Туркменистана с Тюркским советом Туркменистан 28 июня 21:23
Турция приостанавливает авиасообщение с несколькими странами Турция 28 июня 21:21
Нахчыванская АР увеличила производство сельхозпродукции Бизнес 28 июня 21:11
Гендиректор "Ленфильма": Открытие кинокомиссии в Азербайджане – знаковое событие Культура 28 июня 20:58
Число погибших при обрушении здания во Флориде достигло 10 США 28 июня 20:40
Президент Ильхам Алиев позвонил премьер-министру Грузии Политика 28 июня 20:18
Производство нефтехимической продукции в Иране выросло на семь процентов Иран 28 июня 20:07
Türksat 5A: новая страница в развитии спутниковой связи Турции Турция 28 июня 19:59
В Лачине разбился грузовик, погибли двое военнослужащих - Минобороны Азербайджана Происшествия 28 июня 19:37
Нахчыванский гарнизон отметил День Вооруженных сил Азербайджана концертом (ФОТО) Общество 28 июня 19:37
Завершился процесс распределения призывников по воинским частям Азербайджанской армии Общество 28 июня 19:17
Для интеграции Азербайджана в мировую киноиндустрию создана кинокомиссия Filming Azerbaijan (ФОТО) Культура 28 июня 19:06
Такие разные люди практикующего психолога из Баку (ФОТО) Культура 28 июня 19:00
В Чехии оценили сумму ущерба от торнадо на юго-востоке страны Европа 28 июня 18:57
Завершена электрификация участка БТК на территории Грузии Транспорт 28 июня 18:43
Завершился полуфинал конкурса “Yüksəliş” (ФОТО) Общество 28 июня 18:24
ЦБ Азербайджана о мерах для обеспечения безопасности информационных систем в банках Экономика 28 июня 18:19
ВБ профинансирует трансформацию электроэнергетики Узбекистана Энергетика 28 июня 18:13
В постпандемический период важно развивать более устойчивый туризм – Флориан Зенгстшмид (ФОТО) Туризм 28 июня 18:11
Технологии будущего позволят транспортировать водород по "Южному газовому коридору" - посол ЕС Экономика 28 июня 17:59
Грузия обновила свой рекорд по импорту дынь Бизнес 28 июня 17:58
В Кыргызстане планируется открытие представительства компании «Starlink» Кыргызстан 28 июня 17:38
Госконцерн в Туркменистане повторно объявил тендер на поставку запчастей Тендеры 28 июня 17:34
S&P повысило прогноз роста российского ВВП в 2021 году до 3,7% Россия 28 июня 17:33
Блинкен заявил, что взгляды США и Евросоюза на Китай все больше совпадают США 28 июня 17:27
Во Франции заявили, что ожидают от Ирана скорейшего продления договора с МАГАТЭ Ядерная программа 28 июня 17:17
ЕС продлил до 30 июня 2022 года мандаты миссий в зоне палестино-израильского конфликта Европа 28 июня 17:15
Освобожденное село Шейланлы Лачинского района (ВИДЕО) Общество 28 июня 17:14
Узбекско-китайское СП закупит подшипники Тендеры 28 июня 17:13
Во Франции построили самую высокую в мире башню из деревянного конструктора Европа 28 июня 17:11
Назначен новый региональный менеджер МФК по Южному Кавказу Экономика 28 июня 17:07
Азербайджанский борец Туран Байрамов одержал победу над армянским спортсменом Общество 28 июня 17:03
США продолжают сотрудничать с Туркменистаном посредством USAID Бизнес 28 июня 17:00
США выделят дополнительно $436 млн на гуманитарную помощь сирийским беженцам США 28 июня 16:44
В Казахстане продолжат меры по недопущению роста тарифов на коммунальные услуги Казахстан 28 июня 16:42
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 28 июня 16:39
Беларусь и Азербайджан договорились поделиться опытом расследования различного рода преступлений Общество 28 июня 16:36
В связи с высокой температурой воздуха в азербайджанской армии изменен распорядок дня Общество 28 июня 16:34
В Азербайджане выявлено еще 38 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 39 человек Общество 28 июня 16:34
В Грузии объявлен тендер на строительство участка автодороги в направлении Азербайджана Транспорт 28 июня 16:33
Казахстан и Беларусь подписали соглашение в области поставок нефти и нефтепродуктов Казахстан 28 июня 16:30
День карусельной лошадки в Баку с победителем "Евровидения" - от рыцарских турниров до аттракциона 50-х с одноколесным мотоциклом (ФОТО) Интересное 28 июня 16:30
В Таджикистане от коронавируса вакцинированы более 200 тыс. человек Таджикистан 28 июня 16:14
Южная Корея планирует финансирование проектов по модернизации генерирующих мощностей в Узбекистане Энергетика 28 июня 16:13
Мощность переработки сельхозпродукции Ирана увеличилась на 40 млн тонн Экономика 28 июня 15:58
Цены на нефть слабо снижаются в ожидании заседания ОПЕК+ Энергетика 28 июня 15:50
Все вылетающие из Израиля старше 16 лет будут обязаны заполнить декларацию для вылета Израиль 28 июня 15:42
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Ичери шехер и Гобустан – Испанией. Почему ноги актрисы запретили снимать в знаменитом фильме? (ВИДЕО, ФОТО) Культура 28 июня 15:42
США и Туркменистан продолжают поддерживать прочные двусторонние связи Бизнес 28 июня 15:39
270 тысяч тонн рыбы планируют вырастить в Казахстане к 2030 году Казахстан 28 июня 15:39
В Германии сообщили, что пока не будут считать вакцинированными привившихся "Спутником V" Европа 28 июня 15:37
Названы сроки возобновления авиарейсов из Омска в Баку Транспорт 28 июня 15:24
Художники-акварелисты 18+, или Гармония воды и цвета в Баку Культура 28 июня 15:19
В Грузии наблюдается рост импорта арбузов Бизнес 28 июня 15:07
В Анкаре состоялось открытие Дома Азербайджана и конференц-зала «Шуша» Общество 28 июня 15:02
ЕС готов подписать с Азербайджаном новое всеобъемлющее соглашение Экономика 28 июня 15:00
Все новости