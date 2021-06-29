Манат укрепился к евро

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 29 июня установлен на уровне 1,7 и 2,0252 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют: 29 июня 2021 г.: 25 июня 2021 г.: 29 мая 2021 г.: 29 июня 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0252 2,0296 2,0729 1,9114 -0,0044 -0,0477 0,1138 1 российский рубль 0,0235 0,0235 0,0231 0,0243 0 0,0004 -0,0008 1 турецкая лира 0,1956 0,1953 0,2009 0,248 0,0003 -0,0053 -0,0524 1 австралийский доллар 1,2843 1,2904 1,3159 1,1687 -0,0061 -0,0316 0,1156 1 аргентинский песо 0,0178 0,0178 0,018 0,0242 0 -0,0002 -0,0064 1 белорусский рубль 0,6733 0,6719 0,6768 0,7121 0,0014 -0,0035 -0,0388 1 бразильский реал 0,3451 0,3459 0,32 0,31 -0,0008 0,0251 0,0351 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1191 0,1199 0,1235 0,0982 -0,0008 -0,0044 0,0209 100 южнокорейских вон 0,1505 0,1506 0,1521 0,1416 -0,0001 -0,0016 0,0089 1 чешская крона 0,0797 0,0798 0,0815 0,0714 -0,0001 -0,0018 0,0083 100 чилийских песо 0,2317 0,2314 0,233 0,2078 0,0003 -0,0013 0,0239 1 китайский юань 0,2631 0,263 0,2662 0,2402 0,0001 -0,0031 0,0229 1 датская крона 0,2723 0,2729 0,2788 0,2565 -0,0006 -0,0065 0,0158 1 грузинский лари 0,5387 0,5404 0,5205 0,5561 -0,0017 0,0182 -0,0174 1 гонконгский доллар 0,219 0,219 0,219 0,2193 0 0 -0,0003 1 индийская рупия 0,0229 0,0229 0,0234 0,0225 0 -0,0005 0,0004 1 британский фунт стерлингов 2,3573 2,3669 2,4 2,1026 -0,0096 -0,0427 0,2547 100 индонезийских рупий 0,0117 0,0118 0,0119 0,0119 -0,0001 -0,0002 -0,0002 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1995 0,2006 0,2045 0,1827 -0,0011 -0,0050 0,0168 1 швейцарский франк 1,8471 1,8528 1,8949 1,795 -0,0057 -0,0478 0,0521 1 израильский шекель 0,5218 0,5245 0,5234 0,4958 -0,0027 -0,0016 0,0260 1 канадский доллар 1,3771 1,3805 1,4024 1,2441 -0,0034 -0,0253 0,1330 1 кувейтский динар 5,6462 5,6476 5,6561 5,5246 -0,0014 -0,0099 0,1216 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0042 0 0 -0,0002 1 киргизский сом 0,0201 0,0201 0,0204 0,0225 0 -0,0003 -0,0024 100 ливанских фунтов 0,1119 0,1124 0,1125 0,1125 -0,0005 -0,0006 -0,0006 1 малайзийский ринггит 0,4097 0,4086 0,4104 0,3966 0,0011 -0,0007 0,0131 1 мексиканский песо 0,0857 0,0855 0,0855 0,0738 0,0002 0,0002 0,0119 1 молдавская лея 0,0945 0,0944 0,0966 0,0988 0,0001 -0,0021 -0,0043 1 египетский фунт 0,1085 0,1084 0,1085 0,1052 0,0001 0 0,0033 1 норвежская крона 0,1989 0,2002 0,2029 0,1754 -0,0013 -0,0040 0,0235 100 узбекских сомов 0,0161 0,0161 0,016 0,0167 0 0,0001 -0,0006 1 польский злотый 0,4499 0,449 0,4605 0,4277 0,0009 -0,0106 0,0222 1 сингапурский доллар 1,2654 1,2666 1,2837 1,22 -0,0012 -0,0183 0,0454 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4532 0 0 0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4286 2,4291 2,4589 2,3411 -0,0005 -0,0303 0,0875 1 тайваньский доллар 0,0607 0,0609 0,0611 0,0576 -0,0002 -0,0004 0,0031 1 таджикский сомони 0,1504 0,1503 0,1503 0,1649 0,0001 0,0001 -0,0145 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0622 0,0617 0,0618 0,0637 0,0005 0,0004 -0,0015 100 японских иен 1,5377 1,5339 1,5586 1,5874 0,0038 -0,0209 -0,0497 1 новозеландский доллар 1,195 1,2025 1,2392 1,0928 -0,0075 -0,0442 0,1022

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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