Банки Азербайджана за год существенно расширили ипотечное кредитование

БАКУ /Trend/ - В мае 2021 года банками Азербайджана было выдано ипотечных кредитов на сумму 35,8 миллиона манатов, что в 4,2 раза больше показателя аналогичного периода 2020 года, сообщает в среду Trend со ссылкой на статистический бюллетень Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

По данным регулятора, только в мае было рефинансировано выданных банками ипотечных кредитов на сумму 27,4 миллиона манатов.

Среднемесячная сумма кредитов, выданных уполномоченными банками Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда, составила 54 140 маната (в мае 2020 года – 51 575,4 маната), что является самым высоким показателем за весь период работы организации.

Средний срок погашения кредитов составил 282 месяца, увеличившись на месяц по сравнению с маем 2020 года.

Среднегодовая процентная ставка составила 6,33 процента против 6,42 процента годом ранее, а среднемесячная выплата - 378,6 маната (360,8 маната в мае 2020 года).

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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