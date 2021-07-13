Российский рубль и турецкая лира подорожали к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 13 июля установлен на уровне 1,7 и 2,0176 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:
|
Курсы валют:
|
13 июля 2021 г.:
|
12 июля 2021 г.:
|
13 июня 2021 г.:
|
13 июля 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0176
|
2,0176
|
2,0722
|
1,9248
|
0
|
-0,0546
|
0,0928
|
1 российский рубль
|
0,0229
|
0,0228
|
0,0237
|
0,024
|
0,0001
|
-0,0008
|
-0,0011
|
1 турецкая лира
|
0,1969
|
0,1962
|
0,2017
|
0,2477
|
0,0007
|
-0,0048
|
-0,0508
|
1 австралийский доллар
|
1,2738
|
1,2702
|
1,3183
|
1,1852
|
0,0036
|
-0,0445
|
0,0886
|
1 аргентинский песо
|
0,0177
|
0,0177
|
0,0179
|
0,024
|
0
|
-0,0002
|
-0,0063
|
1 белорусский рубль
|
0,6609
|
0,6618
|
0,6814
|
0,701
|
-0,0009
|
-0,0205
|
-0,0401
|
1 бразильский реал
|
0,3286
|
0,3232
|
0,3362
|
0,3192
|
0,0054
|
-0,0076
|
0,0094
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1181
|
0,1188
|
0,1252
|
0,1015
|
-0,0007
|
-0,0071
|
0,0166
|
100 южнокорейских вон
|
0,1486
|
0,1483
|
0,1531
|
0,1416
|
0,0003
|
-0,0045
|
0,0070
|
1 чешская крона
|
0,0786
|
0,0784
|
0,0817
|
0,0722
|
0,0002
|
-0,0031
|
0,0064
|
100 чилийских песо
|
0,2285
|
0,2271
|
0,2359
|
0,2134
|
0,0014
|
-0,0074
|
0,0151
|
1 китайский юань
|
0,2629
|
0,2626
|
0,2662
|
0,2429
|
0,0003
|
-0,0033
|
0,0200
|
1 датская крона
|
0,2712
|
0,2713
|
0,2787
|
0,2585
|
-0,0001
|
-0,0075
|
0,0127
|
1 грузинский лари
|
0,5421
|
0,5423
|
0,5384
|
0,555
|
-0,0002
|
0,0037
|
-0,0129
|
1 гонконгский доллар
|
0,2189
|
0,2189
|
0,2191
|
0,2193
|
0
|
-0,0002
|
-0,0004
|
1 индийская рупия
|
0,0228
|
0,0228
|
0,0233
|
0,0226
|
0
|
-0,0005
|
0,0002
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3626
|
2,3607
|
2,4112
|
2,1509
|
0,0019
|
-0,0486
|
0,2117
|
100 индонезийских рупий
|
0,0117
|
0,0117
|
0,012
|
0,0118
|
0
|
-0,0003
|
-0,0001
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1982
|
0,198
|
0,2063
|
0,1853
|
0,0002
|
-0,0081
|
0,0129
|
1 швейцарский франк
|
1,8588
|
1,8588
|
1,9025
|
1,8086
|
0
|
-0,0437
|
0,0502
|
1 израильский шекель
|
0,5179
|
0,5189
|
0,5241
|
0,4922
|
-0,0010
|
-0,0062
|
0,0257
|
1 канадский доллар
|
1,3651
|
1,3631
|
1,4066
|
1,253
|
0,0020
|
-0,0415
|
0,1121
|
1 кувейтский динар
|
5,6512
|
5,6463
|
5,6525
|
5,5276
|
0,0049
|
-0,0013
|
0,1236
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0041
|
0
|
0
|
-0,0001
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0216
|
0
|
0
|
-0,0015
|
100 ливанских фунтов
|
0,112
|
0,1125
|
0,1128
|
0,1124
|
-0,0005
|
-0,0008
|
-0,0004
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4058
|
0,4057
|
0,4134
|
0,3988
|
0,0001
|
-0,0076
|
0,0070
|
1 мексиканский песо
|
0,0857
|
0,0853
|
0,0864
|
0,0757
|
0,0004
|
-0,0007
|
0,0100
|
1 молдавская лея
|
0,0941
|
0,0941
|
0,096
|
0,0996
|
0
|
-0,0019
|
-0,0055
|
1 египетский фунт
|
0,1083
|
0,1084
|
0,1085
|
0,1063
|
-0,0001
|
-0,0002
|
0,0020
|
1 норвежская крона
|
0,1957
|
0,1955
|
0,2058
|
0,1806
|
0,0002
|
-0,0101
|
0,0151
|
100 узбекских сомов
|
0,016
|
0,016
|
0,0161
|
0,0167
|
0
|
-0,0001
|
-0,0007
|
1 польский злотый
|
0,4431
|
0,4435
|
0,4633
|
0,4311
|
-0,0004
|
-0,0202
|
0,0120
|
1 сингапурский доллар
|
1,2587
|
1,2581
|
1,2863
|
1,2244
|
0,0006
|
-0,0276
|
0,0343
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4533
|
0,4532
|
0
|
-0,0001
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,422
|
2,4219
|
2,4518
|
2,3463
|
0,0001
|
-0,0298
|
0,0757
|
1 тайваньский доллар
|
0,0607
|
0,0607
|
0,0614
|
0,0578
|
0
|
-0,0007
|
0,0029
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1503
|
0,1649
|
0
|
0,0001
|
-0,0145
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0623
|
0,0623
|
0,0627
|
0,0628
|
0
|
-0,0004
|
-0,0005
|
100 японских иен
|
1,5402
|
1,5433
|
1,5541
|
1,5906
|
-0,0031
|
-0,0139
|
-0,0504
|
1 новозеландский доллар
|
1,1892
|
1,1867
|
1,2232
|
1,1175
|
0,0025
|
-0,0340
|
0,0717
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter:@jafarov_zeyni