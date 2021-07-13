Российский рубль и турецкая лира подорожали к манату

Финансы 13 июля 2021 09:47 (UTC+04:00)
Российский рубль и турецкая лира подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 13 июля установлен на уровне 1,7 и 2,0176 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют:

13 июля 2021 г.:

12 июля 2021 г.:

13 июня 2021 г.:

13 июля 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0176

2,0176

2,0722

1,9248

0

-0,0546

0,0928

1 российский рубль

0,0229

0,0228

0,0237

0,024

0,0001

-0,0008

-0,0011

1 турецкая лира

0,1969

0,1962

0,2017

0,2477

0,0007

-0,0048

-0,0508

1 австралийский доллар

1,2738

1,2702

1,3183

1,1852

0,0036

-0,0445

0,0886

1 аргентинский песо

0,0177

0,0177

0,0179

0,024

0

-0,0002

-0,0063

1 белорусский рубль

0,6609

0,6618

0,6814

0,701

-0,0009

-0,0205

-0,0401

1 бразильский реал

0,3286

0,3232

0,3362

0,3192

0,0054

-0,0076

0,0094

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1181

0,1188

0,1252

0,1015

-0,0007

-0,0071

0,0166

100 южнокорейских вон

0,1486

0,1483

0,1531

0,1416

0,0003

-0,0045

0,0070

1 чешская крона

0,0786

0,0784

0,0817

0,0722

0,0002

-0,0031

0,0064

100 чилийских песо

0,2285

0,2271

0,2359

0,2134

0,0014

-0,0074

0,0151

1 китайский юань

0,2629

0,2626

0,2662

0,2429

0,0003

-0,0033

0,0200

1 датская крона

0,2712

0,2713

0,2787

0,2585

-0,0001

-0,0075

0,0127

1 грузинский лари

0,5421

0,5423

0,5384

0,555

-0,0002

0,0037

-0,0129

1 гонконгский доллар

0,2189

0,2189

0,2191

0,2193

0

-0,0002

-0,0004

1 индийская рупия

0,0228

0,0228

0,0233

0,0226

0

-0,0005

0,0002

1 британский фунт стерлингов

2,3626

2,3607

2,4112

2,1509

0,0019

-0,0486

0,2117

100 индонезийских рупий

0,0117

0,0117

0,012

0,0118

0

-0,0003

-0,0001

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1982

0,198

0,2063

0,1853

0,0002

-0,0081

0,0129

1 швейцарский франк

1,8588

1,8588

1,9025

1,8086

0

-0,0437

0,0502

1 израильский шекель

0,5179

0,5189

0,5241

0,4922

-0,0010

-0,0062

0,0257

1 канадский доллар

1,3651

1,3631

1,4066

1,253

0,0020

-0,0415

0,1121

1 кувейтский динар

5,6512

5,6463

5,6525

5,5276

0,0049

-0,0013

0,1236

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,0041

0

0

-0,0001

1 киргизский сом

0,0201

0,0201

0,0201

0,0216

0

0

-0,0015

100 ливанских фунтов

0,112

0,1125

0,1128

0,1124

-0,0005

-0,0008

-0,0004

1 малайзийский ринггит

0,4058

0,4057

0,4134

0,3988

0,0001

-0,0076

0,0070

1 мексиканский песо

0,0857

0,0853

0,0864

0,0757

0,0004

-0,0007

0,0100

1 молдавская лея

0,0941

0,0941

0,096

0,0996

0

-0,0019

-0,0055

1 египетский фунт

0,1083

0,1084

0,1085

0,1063

-0,0001

-0,0002

0,0020

1 норвежская крона

0,1957

0,1955

0,2058

0,1806

0,0002

-0,0101

0,0151

100 узбекских сомов

0,016

0,016

0,0161

0,0167

0

-0,0001

-0,0007

1 польский злотый

0,4431

0,4435

0,4633

0,4311

-0,0004

-0,0202

0,0120

1 сингапурский доллар

1,2587

1,2581

1,2863

1,2244

0,0006

-0,0276

0,0343

1 саудовский риал

0,4532

0,4532

0,4533

0,4532

0

-0,0001

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,422

2,4219

2,4518

2,3463

0,0001

-0,0298

0,0757

1 тайваньский доллар

0,0607

0,0607

0,0614

0,0578

0

-0,0007

0,0029

1 таджикский сомони

0,1504

0,1504

0,1503

0,1649

0

0,0001

-0,0145

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0623

0,0623

0,0627

0,0628

0

-0,0004

-0,0005

100 японских иен

1,5402

1,5433

1,5541

1,5906

-0,0031

-0,0139

-0,0504

1 новозеландский доллар

1,1892

1,1867

1,2232

1,1175

0,0025

-0,0340

0,0717

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter:@jafarov_zeyni

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