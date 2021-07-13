Российский рубль и турецкая лира подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 13 июля установлен на уровне 1,7 и 2,0176 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют: 13 июля 2021 г.: 12 июля 2021 г.: 13 июня 2021 г.: 13 июля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0176 2,0176 2,0722 1,9248 0 -0,0546 0,0928 1 российский рубль 0,0229 0,0228 0,0237 0,024 0,0001 -0,0008 -0,0011 1 турецкая лира 0,1969 0,1962 0,2017 0,2477 0,0007 -0,0048 -0,0508 1 австралийский доллар 1,2738 1,2702 1,3183 1,1852 0,0036 -0,0445 0,0886 1 аргентинский песо 0,0177 0,0177 0,0179 0,024 0 -0,0002 -0,0063 1 белорусский рубль 0,6609 0,6618 0,6814 0,701 -0,0009 -0,0205 -0,0401 1 бразильский реал 0,3286 0,3232 0,3362 0,3192 0,0054 -0,0076 0,0094 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1181 0,1188 0,1252 0,1015 -0,0007 -0,0071 0,0166 100 южнокорейских вон 0,1486 0,1483 0,1531 0,1416 0,0003 -0,0045 0,0070 1 чешская крона 0,0786 0,0784 0,0817 0,0722 0,0002 -0,0031 0,0064 100 чилийских песо 0,2285 0,2271 0,2359 0,2134 0,0014 -0,0074 0,0151 1 китайский юань 0,2629 0,2626 0,2662 0,2429 0,0003 -0,0033 0,0200 1 датская крона 0,2712 0,2713 0,2787 0,2585 -0,0001 -0,0075 0,0127 1 грузинский лари 0,5421 0,5423 0,5384 0,555 -0,0002 0,0037 -0,0129 1 гонконгский доллар 0,2189 0,2189 0,2191 0,2193 0 -0,0002 -0,0004 1 индийская рупия 0,0228 0,0228 0,0233 0,0226 0 -0,0005 0,0002 1 британский фунт стерлингов 2,3626 2,3607 2,4112 2,1509 0,0019 -0,0486 0,2117 100 индонезийских рупий 0,0117 0,0117 0,012 0,0118 0 -0,0003 -0,0001 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1982 0,198 0,2063 0,1853 0,0002 -0,0081 0,0129 1 швейцарский франк 1,8588 1,8588 1,9025 1,8086 0 -0,0437 0,0502 1 израильский шекель 0,5179 0,5189 0,5241 0,4922 -0,0010 -0,0062 0,0257 1 канадский доллар 1,3651 1,3631 1,4066 1,253 0,0020 -0,0415 0,1121 1 кувейтский динар 5,6512 5,6463 5,6525 5,5276 0,0049 -0,0013 0,1236 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0041 0 0 -0,0001 1 киргизский сом 0,0201 0,0201 0,0201 0,0216 0 0 -0,0015 100 ливанских фунтов 0,112 0,1125 0,1128 0,1124 -0,0005 -0,0008 -0,0004 1 малайзийский ринггит 0,4058 0,4057 0,4134 0,3988 0,0001 -0,0076 0,0070 1 мексиканский песо 0,0857 0,0853 0,0864 0,0757 0,0004 -0,0007 0,0100 1 молдавская лея 0,0941 0,0941 0,096 0,0996 0 -0,0019 -0,0055 1 египетский фунт 0,1083 0,1084 0,1085 0,1063 -0,0001 -0,0002 0,0020 1 норвежская крона 0,1957 0,1955 0,2058 0,1806 0,0002 -0,0101 0,0151 100 узбекских сомов 0,016 0,016 0,0161 0,0167 0 -0,0001 -0,0007 1 польский злотый 0,4431 0,4435 0,4633 0,4311 -0,0004 -0,0202 0,0120 1 сингапурский доллар 1,2587 1,2581 1,2863 1,2244 0,0006 -0,0276 0,0343 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,4533 0,4532 0 -0,0001 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,422 2,4219 2,4518 2,3463 0,0001 -0,0298 0,0757 1 тайваньский доллар 0,0607 0,0607 0,0614 0,0578 0 -0,0007 0,0029 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1503 0,1649 0 0,0001 -0,0145 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0623 0,0623 0,0627 0,0628 0 -0,0004 -0,0005 100 японских иен 1,5402 1,5433 1,5541 1,5906 -0,0031 -0,0139 -0,0504 1 новозеландский доллар 1,1892 1,1867 1,2232 1,1175 0,0025 -0,0340 0,0717

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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