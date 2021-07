Nasdaq выделит площадку для торговли акциями частных компаний в отдельный бизнес

Биржевой оператор Nasdaq Inc планирует выделить свою рыночную площадку для акций частных компаний в отдельный сегмент в партнерстве с группой американских банков, включая Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, пишет газета The Wall Street Journal.

В рамках сделки, о которой может быть объявлено во вторник, платформа Nasdaq Private Market будет выделена в самостоятельную компанию, которая получит денежные средства за счет инвестиций банков. Помимо Goldman Sachs и Morgan Stanley ее инвесторами выступят Citigroup Inc и SVB Financial Group, владеющая банком Silicon Valley Bank.

Условия сделки не разглашаются.

Соглашение может позволить оператору увеличить количество сделок на Nasdaq Private Market, где идут торги акциями компаний, которые еще не провели IPO, пишет WSJ.

Объем торговли этими бумагами растет в последние годы на фоне того, что стартапам требуется больше времени для выхода на публичный рынок.

Большинство индивидуальных инвесторов не могут приобретать акции на Nasdaq Private Market и других площадках для торговли бумагами компаний, которые не провели IPO. В соответствии с действующими нормами регулирования, подобные сделки обычно доступны лишь аккредитованным инвесторам, которые подпадают под определенные критерии. В том числе их состояние должно превышать $1 млн, а ежегодный доход - $200 тыс.

Nasdaq рассчитывает, что соглашение с банками позволит ему сделать Nasdaq Private Market лидирующей площадкой для торговли акциями компаний, которые не провели листинг.

Nasdaq Private Market была создана в 2013 году в виде совместного предприятия Nasdaq и SharesPost, онлайн-площадки для торговли подобными акциями. В 2015 году Nasdaq приобрела SecondMarket Solutions Inc., являвшегося конкурентом в этой сфере, и интегрировала его в бизнес.