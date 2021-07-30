Проверки Минфина Азербайджана в I полугодии обеспечили возмещение около 27 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Проверочные мероприятия Государственной службы финансового надзора при Министерстве финансов Азербайджана обеспечили возмещение средств на сумму 26,84 миллиона манатов в первом полугодии текущего года.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Министерства финансов Азербайджана.

Отмечается, что 25,36 миллиона манатов считаются возмещением завышенных расходов, а около 1,5 миллиона манатов – необоснованно осуществленных расчетов.

Наряду с этим за первые шесть месяцев 2021 года были проведены проверки в 23 организациях на основе полученных от правоохранительных органов и прокуратуры запросов, которые позволили взыскать примерно 26 миллионов манатов с допустивших нарушения лиц.

Сообщается также, что в шести организациях выявлены нарушения на 43,9 тысячи манатов, а в отношении 76 должностных лиц в бюджетных организациях применены штрафы на общую сумму в 54,4 тысячи манатов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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