Курс доллара в Узбекистане на 31 июля

Центральный банк Узбекистана опубликовал новые курсы обмена, согласно которым доллар США снова вырос по отношению к узбекскому суму, передает Trend со ссылкой на Центральный банк Узбекистана.

Центральный банк Узбекистана опубликовал новые курсы валют, которые будут действовать с 31 июля.

Так, американская валюта выросла на 17,43 сума. С завтрашнего дня один доллар будет стоить 10 тыс. 642 сума.

Евро вырос на 46,23 сума, составив 12 тыс. 662 сума.

Российская валюта также выросла на 0,48 сума и сейчас составляет 145,69 сума.

Отмечается, что официальные курсы обмена иностранных валют к суму для бухгалтерской, статистической и другой отчетности, а также расчет таможенных и других обязательных платежей публиковаться Центральным банком в 16:00 (GMT +5) каждый банковский рабочий день.