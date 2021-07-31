В Азербайджане сократилось кредитование сферы промышленности и производства

БАКУ /Trend/ - Кредитование сферы промышленности и производства в Азербайджане на начало июня 2021 года составило 924,6 миллиона манатов, что на 234,7 миллиона манатов (20,2 процента) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на статистические данные Центробанка (ЦБА).

По данным ЦБА, из общего кредитования сферы промышленности и производства 188 миллионов манатов (20,5 процента) пришлись на краткосрочные кредиты. Из них кредиты на 152,8 миллиона манатов были выданы в национальной валюте, а на долю кредитов в инвалюте пришлись 35,2 миллиона в манатном эквиваленте.

Оставшиеся 727,4 миллиона манатов (79,5 процента) пришлись на долгосрочные кредиты. В национальной валюте таких кредитов было выдано на 495,1 миллиона манатов, а на долю кредитов в инвалюте пришлись 232,3 миллиона в манатном эквиваленте.

Операции в иностранной валюте в целом составили 29,2 процента (267,5 миллиона в манатном эквиваленте) от общей суммы кредитования промышленного и производственного сектора, в национальной валюте – 647,9 миллиона манатов, или 70,8 процента.

Удельный вес этой сферы в кредитовании реального сектора составил 6,1 процента, что на 1,8 процента меньше аналогичного показателя 2020 года.

Отметим, что в целом кредитование реального сектора экономики Азербайджана в первые пять месяцев 2021 года составило 15,07 миллиарда манатов, что больше показателя аналогичного периода прошлого года на 301,4 миллиона манатов, или на два процента.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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