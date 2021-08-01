В Азербайджане в разы выросло кредитование юрлиц в сфере недвижимости

БАКУ /Trend/ - Суммарный размер кредитов, выданных юридическим лицам, занятым в сфере недвижимости в Азербайджане, на начало июня 2021 года составил 252,3 миллиона манатов, что в пять раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистический отчет Центробанка (ЦБА).

За вычетом проблемных кредитов, а также кредитов, выданных небанковскими кредитными организациями, 11,6 миллиона манатов из этой суммы составили краткосрочные кредиты. Из них кредиты в нацвалюте составили 5,7 миллиона манатов, в иностранной валюте - 5,9 миллиона.

Долгосрочные кредиты, выданные юридическим лицам, занятым в сфере недвижимости, составили 240,7 миллиона манатов. В национальной валюте были выданы кредиты на сумму 8,3 миллиона манатов, а на долю иностранной валюты пришлись кредиты на 232,4 миллиона в манатном эквиваленте.

Кредитование этой сферы в указанный период в основном предоставлялось частным учреждениям, и операции проводились преимущественно в иностранной валюте.

Отметим, что в целом кредитование реального сектора экономики Азербайджана в первые пять месяцев 2021 года составило 15,07 миллиарда манатов, что больше показателя аналогичного периода прошлого года на 301,4 миллиона манатов, или на два процента.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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