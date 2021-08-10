Между центробанками Турции и Узбекистана подписан меморандум о взаимопонимании

БАКУ /Trend/ - Центральные банки Узбекистана и Турции подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает Trend во вторник со ссылкой на UzDaily.uz.

Как сообщается, меморандум направлен на углубление двусторонних связей структур, а также послужит повышению знаний и опыта сотрудников центральных банков посредством совместных технических консультаций, тренингов, семинаров, визитов экспертов и исследовательской деятельности.

Отметим, что Турция и Узбекистан продолжают развивать экономические отношения. Так, ранее заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков подчеркнул, что Узбекистан и Турция планируют довести взаимный товарооборот до 4 миллиардов долларов к концу 2021 года и 5 миллиардов долларов к концу 2023 года.

Кроме того, напомним, что Узбекистан и Турция подписали 24 документа на общую сумму 679 миллионов долларов США по итогам узбекско-турецкого бизнес-форума в Ташкенте.

Узбекско-турецкий бизнес-форум состоялся 28 июня 2021 года в Ташкенте в рамках визита правительственной делегации Турции в Узбекистан.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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