В Азербайджане выросла сумма операций по системе межбанковских нацрасчетов

БАКУ /Trend/ - По состоянию на начало июля 2021 года в Азербайджане сумма операций по системе межбанковских национальных расчетов составила 15,55 миллиарда манатов, что на 1,7 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Trend со ссылкой на статистический отчет Центрального банка Азербайджана (ЦБА), в целом по этой системе были проведены 93 тысячи платежных операций.

Посредством расчетной клиринговой системы по малым платежам были проведены 5,688 миллиона операций на сумму 2,82 миллиарда манатов, что отражает рост в годовом обращении на 28,3 процента.

Поступления банков посредством скоростных систем денежных переводов к началу июля 2021 года составили 178,3 миллиона манатов, что в 1,1 раза больше в годовом исчислении. По внебанковским денежным переводам были осуществлены 79 тысяч операций в размере 104,6 миллиона манатов. Это в 1,6 раза превышает показатель аналогичного периода 2020 года.

Отметим, что в целом по итогам первого полугодия оборот по платежным картам посредством банкоматов и POS-терминалов в Азербайджане составил 2,9 миллиарда манатов, что на 25,7 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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