МВФ выделил Азербайджану более 300 млн SDR

БАКУ /Trend/ - Международный валютный фонд (МВФ) выделил Азербайджану 375,4 миллиона специальных прав заимствования (SDR) в рамках обеспечения долгосрочных глобальных потребностей и устойчивости экономики.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на МВФ, фонд выделил странам-участницам для обеспечения долгосрочных глобальных потребностей и устойчивости мировой экономики 650 миллиардов долларов США.

"Вступает в силу крупнейшее за всю историю распределение специальных прав заимствования (SDR) в размере примерно 650 миллиардов долларов США. Это распределение станет серьезным стимулом для мировой экономики, а при разумном использовании - уникальной возможностью для преодоления нынешнего беспрецедентного кризиса", - сказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, слова которой приводятся в сообщении.

Она отметила, что благодаря распределению SDR мировая экономика получит дополнительную ликвидность за счет пополнения валютных резервов стран и сокращения их зависимости от более дорогостоящих внутренних или внешних заимствований.

Государства могут использовать предоставленные в рамках распределения SDR финансовые ресурсы для поддержки национальной экономики и усиления борьбы с кризисом.

Квота Азербайджана в МВФ составляет 391,7 миллиона SDR (около 555 миллионов долларов США), а удельный вес - 0,08 процента от всех средств.

МВФ прогнозирует рост ВВП Азербайджана в текущем году на уровне 2,3 процента, а в 2022 году - 1,7 процента.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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