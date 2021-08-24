Ненефтяные поступления в республиканский бюджет Казахстана увеличатся на 25 процента

Ненефтяные поступления в республиканский бюджет увеличатся на 25 процента в 2022 году, сообщил министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев на заседании правительства, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

В ходе заседании правительства Казахстана был вынесен на рассмотрение проект Закона «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы».

Согласно информации, законопроект разработан с учетом последних изменений бюджетного законодательства, на основании прогноза социально-экономического развития страны до 2025 года и направлен на повышение благосостояния каждого гражданина, постепенное восстановление экономики.

Как сообщил Жамаубаев, поступления на 2022 год прогнозируются на уровне 13 триллионов тенге ($13 миллиардов), с увеличением к плану текущего года на 431 миллиард тенге ($1 миллиард). Ненефтяные поступления предусмотрены с ростом на 1,8 триллиона тенге ($4.2 миллиарда) или на 25 процента. По нефтяным поступлениям запланировано снижение на 1,3 триллиона тенге ($3 миллиарда), в связи с постепенным возвращением к режиму накопления средств в Национальном фонде. Гарантированный трансферт определен в следующем году в размере 2,4 триллиона тенге ($5.6 миллиарда) со снижением до двух триллионов тенге ($4.7 миллиарда) к 2024 году.

«В результате, доля ненефтяных поступлений будет расти с 5-6 процента в текущем году до 7,4 процента в 2024 году. Доходы республиканского бюджета, без учета трансфертов, составят в 2022 году 9,2 триллиона тенге ($21 миллиард), в 2023 году - 9,7 триллиона тенге ($22.8 миллиарда), в 2024 году - 10,4 триллиона тенге ($24.5 миллиарда). Дефицит бюджета планируется с поэтапным снижением с 3,3 процента к ВВП в 2022 году до 2,5 процента в 2024 году», – сказал Жамаубаев.

Министр также отметил, что расходы республиканского бюджета сформированы с учетом общенациональных приоритетов до 2025 года. В 2022 году расходы составят 15,9 триллиона тенге ($37.4 миллиарда), с увеличением от плана текущего года на 577 миллиардов тенге ($1.3 миллиарда). При этом, в структуре расходов доля социального сектора составит 50 процента.