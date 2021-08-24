Узбекистан получит свыше $700 млн от МВФ

БАКУ /Trend/ - Узбекистан получит около 746 миллионов долларов от Международного валютного фонда (МВФ) в качестве поддержки для восстановления после пандемии, сообщает Trend во вторник со ссылкой на МВФ.

В понедельник, 23 августа, вступило в силу крупнейшее за историю МВФ распределение специальных прав заимствования (Special Drawing Rights, SDR) среди стран-участниц МВФ в размере примерно 650 миллиардов долларов.

Выделение этих средств должно помочь странам восстановиться после пандемии, повысив ликвидность международных резервов.

“Страны могут использовать предоставленные в рамках распределения SDR финансовые ресурсы для поддержки национальной экономики и усиления борьбы с кризисом”, — говорится в сообщении фонда.

Распределение SDR, в отличие от кредитных программ МВФ, не несет за собой условий и обязательств.

Валютный курс SDR ежедневно определяется на основе обменных курсов корзины валют — доллара, евро, иены, британского фунта и юаня.

В предыдущий раз МВФ выпускал SDR в 2009 году, чтобы поддержать мировую экономику после глобального финансового кризиса.

Средства SDR распределяются пропорционально квоте страны в МВФ. Их размер определяется исходя из формулы, учитывающей ВВП страны, показатели платежного баланса и уровень международных резервов. Так как SDR не считаются физическим активом, их нужно конвертировать, чтобы иметь возможность использовать за пределами внутренних транзакций с МВФ. Узбекистан может продавать другой стране-участнице SDR, а также покупать, занимать, одалживать и отдавать в залог SDR. SDR также можно обменять на твердую валюту. Для этого нужно заключить добровольное двустороннее соглашение с одной из стран, которая согласится такую валюту предоставить. При этом, если кто-то добровольно хочет обменять SDR на доллары, но желающих нет, страна может обратиться в МВФ, и фонд может назначить кого-то, кто должен будет провести такую сделку. То есть этим обеспечивается определенная ликвидность SDR.

Страна также может получить валютное финансирование по кредитной программе МВФ.

(Автор Фахри Вакилов. Редактор: Натаван Эфендиева)

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