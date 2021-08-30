В Азербайджане сокращается долларизация по банковским вкладам физлиц

Финансы 30 августа 2021 13:40 (UTC+04:00)
В Азербайджане сокращается долларизация по банковским вкладам физлиц
В Таджикистане впервые начнут производить стеклопластиковые трубы (ВИДЕО/ФОТО)
В Таджикистане впервые начнут производить стеклопластиковые трубы (ВИДЕО/ФОТО)
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Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан сотрудничают в укреплении верховенства закона
МИД Пакистана посетит Туркменистан для обсуждения ситуации в Афганистане
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