Внешние активы коммерческих банков Азербайджана за год заметно возросли
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Переход к частным ветеринарным услугам увеличит эффективность в этой сфере – Минсельхоз Азербайджана
Сотрудничество между Грузией, Арменией и Азербайджаном важно для устойчивого развития на Южном Кавказе – ОБСЕ
Эксперт Минздрава Гусейн Габулов: «Родителям следует заранее начать психологически и физически готовить ребенка к школе»
Слова Общенационального лидера Гейдара Алиева о Шуше растрогали Первого вице-президента Мехрибан Алиеву (ВИДЕО)
СМИ стран-членов и наблюдателей Тюркского совета находятся в поездке по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО)
Ускорение темпов экономического роста положительно повлияет на стабилизацию индекса потребительских цен в Азербайджане – Unicapital
Туркменистан, Таджикистан и Австрия обменялись мнениями касательно расширения гуманитарного содействия афганскому населению
Армения более 25 лет не выполняет свои международные обязательства в связи с судьбой пропавших без вести лиц - МИД Азербайджана
Президент Ильхам Алиев тепло побеседовал с участниками и шушинцами в рамках открытия Дней поэзии Вагифа в Шуше (ФОТО)
В Азербайджане прошла конференция, посвященная лицам, пропавшим без вести в результате армянской агрессии (ФОТО)
В то время как Азербайджан вносил вклад в обеспечение безопасности в аэропорту Кабула, мы стали очевидцами драки в парламенте Армении - итальянский сенатор