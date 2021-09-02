Улучшение платежного баланса положительно влияет на стабильность валютного рынка Азербайджана - инвесткомпания

БАКУ /Trend/ - Улучшение показателей платежного баланса положительно влияет на стабильность валютного рынка в Азербайджане.

Об этом сказал Trend глава отдела исследований и инвестиционного консультирования ОАО Unicapital Сеймур Ибадов.

По его словам, экономика Азербайджана к началу III квартала года продолжила рост.

"Учитывая масштаб предстоящих работ по диверсификации экономики и при условии, что ограничительные меры ввиду пандемии коронавируса (COVID-19) не возобновятся, ожидаем продолжения темпа роста экономики в диапазоне трех-четырех процентов к концу года", - сказал Ибадов.

Касаясь текущего состояния отечественного рынка капитала, глава отдела Unicapital отметил, что по итогам последнего аукциона по размещению долгосрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на бирже наблюдалось превышение спроса над предложением. Так, 15 инвесторов подали 24 заявки, где диапазон доходности колебался в пределах 8,2 - 12,31 процента. В результате было размещено облигаций на 15 миллионов манатов со средней доходностью 8,41 процента.

Ибадов также сообщил, что на 31 августа на Бакинской фондовой бирже запланирован аукцион по размещению очередного транша среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана и предусматриваемый объем по заказам – 10 миллионов манатов. В случае, если спрос на гособлигации в ходе торгов превысит предложение, а цена удовлетворит эмитента, количество предлагаемых облигаций может быть увеличено на 50 процентов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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