Денежная база в Азербайджане заметно возросла

БАКУ /Trend/ - Денежная база в Азербайджане на конец августа 2021 года выросла на 2,265 миллиарда манатов, или на 19 процентов в годовом исчислении.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

По данным регулятора, денежная база на конец августа составила 14,172 миллиарда манатов, сократившись за месяц на 41,1 миллиона манатов, или на 0,3 процента.

Отметим, что инструменты денежно-кредитной политики ЦБА были реализованы в рамках процентного коридора. На торгах, организованных Центробанком по размещению депозитов и краткосрочных нот, наблюдается превышение спроса над предложением.

В состав денежной базы входят наличные и свободные банковские и обязательные резервы коммерческих банков, находящиеся в обращении.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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