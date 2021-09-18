Минфин Азербайджана выставит на аукцион долгосрочные гособлигации на 10 млн манатов

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 21 сентября 2021 года пройдет аукцион по размещению государственных долгосрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на общую сумму 10 миллионов манатов.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на биржу, на торги будут выставлены 100 тысяч облигаций номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 2 548 дней и доходностью 7,5 процента.

Сроки оплаты процентов (при их наличии) назначены на 22 марта и 20 сентября 2022 года, 21 марта и 19 сентября 2023 года, 19 марта и 17 сентября 2024 года,18 марта и 16 сентября 2025 года, 17 марта и 15 сентября 2026 года, 16 марта и 14 сентября 2027 года и на 14 марта и 12 сентября 2028 года.

Срок оплаты основной суммы – 12 сентября 2028 года.

Андеррайтером выпуска является инвестиционная компания Pasha Kapital. В ходе торгов допускается прием неконкурентных ордеров на сумму, не превышающую 20 процентов от объема выпуска облигаций.

Отметим, что в целом на 2021 год министерство финансов Азербайджана планирует эмиссию одного миллиона долгосрочных облигаций на общую сумму 100 миллионов манатов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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