Манат на этой неделе подешевел к евро (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
13 сентября
|
1,7
|
20 сентября
|
1,7
|
14 сентября
|
1,7
|
21 сентября
|
1,7
|
15 сентября
|
1,7
|
22 сентября
|
1,7
|
16 сентября
|
1,7
|
23 сентября
|
1,7
|
17 сентября
|
1,7
|
24 сентября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,0049 маната. Средневзвешенный курс составил 1,993 маната за евро, соответственно, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,013 маната (0,6 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
13 сентября
|
2,0066
|
20 сентября
|
1,9912
|
14 сентября
|
2,0089
|
21 сентября
|
1,9944
|
15 сентября
|
2,007
|
22 сентября
|
1,9921
|
16 сентября
|
2,0077
|
23 сентября
|
1,99
|
17 сентября
|
2,0014
|
24 сентября
|
1,9961
|
Средний курс за неделю
|
2,006
|
Средний курс за неделю
|
1,993
По итогам недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0233 маната за рубль, соответственно, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,0001 маната (0,4 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
13 сентября
|
0,0233
|
20 сентября
|
0,0232
|
14 сентября
|
0,0234
|
21 сентября
|
0,0232
|
15 сентября
|
0,0233
|
22 сентября
|
0,0233
|
16 сентября
|
0,0235
|
23 сентября
|
0,0233
|
17 сентября
|
0,0234
|
24 сентября
|
0,0234
|
Средний курс за неделю
|
0,0234
|
Средний курс за неделю
|
0,0233
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире вырос на 0,0026 маната. Средневзвешенный курс составил 0,196 маната за одну турецкую лиру, соответственно, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,005 маната (2,5 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
13 сентября
|
0,2008
|
20 сентября
|
0,1965
|
14 сентября
|
0,2015
|
21 сентября
|
0,1961
|
15 сентября
|
0,2013
|
22 сентября
|
0,1971
|
16 сентября
|
0,2015
|
23 сентября
|
0,1962
|
17 сентября
|
0,1992
|
24 сентября
|
0,1939
|
Средний курс за неделю
|
0,201
|
Средний курс за неделю
|
0,196
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @jafarov_zeyni