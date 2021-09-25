Манат на этой неделе подешевел к евро (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 13 сентября 1,7 20 сентября 1,7 14 сентября 1,7 21 сентября 1,7 15 сентября 1,7 22 сентября 1,7 16 сентября 1,7 23 сентября 1,7 17 сентября 1,7 24 сентября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,0049 маната. Средневзвешенный курс составил 1,993 маната за евро, соответственно, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,013 маната (0,6 процента).

Официальный курс маната по отношению к евро 13 сентября 2,0066 20 сентября 1,9912 14 сентября 2,0089 21 сентября 1,9944 15 сентября 2,007 22 сентября 1,9921 16 сентября 2,0077 23 сентября 1,99 17 сентября 2,0014 24 сентября 1,9961 Средний курс за неделю 2,006 Средний курс за неделю 1,993

По итогам недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0233 маната за рубль, соответственно, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,0001 маната (0,4 процента).

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 13 сентября 0,0233 20 сентября 0,0232 14 сентября 0,0234 21 сентября 0,0232 15 сентября 0,0233 22 сентября 0,0233 16 сентября 0,0235 23 сентября 0,0233 17 сентября 0,0234 24 сентября 0,0234 Средний курс за неделю 0,0234 Средний курс за неделю 0,0233

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире вырос на 0,0026 маната. Средневзвешенный курс составил 0,196 маната за одну турецкую лиру, соответственно, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,005 маната (2,5 процента).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 13 сентября 0,2008 20 сентября 0,1965 14 сентября 0,2015 21 сентября 0,1961 15 сентября 0,2013 22 сентября 0,1971 16 сентября 0,2015 23 сентября 0,1962 17 сентября 0,1992 24 сентября 0,1939 Средний курс за неделю 0,201 Средний курс за неделю 0,196

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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