В Азербайджане заметно возросла денежная масса в манатном выражении
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане по итогам января - августа 2021 года денежная масса в манатном выражении (М2) увеличилась на 3,84 миллиарда манатов, или 21,2 процента, относительно аналогичного периода прошлого года – с 18,11 миллиарда до 21,95 миллиарда манатов.
Как сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Центрального банка Азербайджана (ЦБА), наличная денежная масса в обращении (M0) выросла за год на 1,14 миллиарда манатов (11,6 процента) – с 9,85 миллиарда до 10,99 миллиарда манатов, расширенная денежная масса (M3) – на 4,365 миллиарда манатов (16,2 процента), до 31,3 миллиарда манатов (против 26,9 миллиарда манатов годом ранее). Денежная масса для сделок (M1) за год увеличилась на 3,245 миллиарда манатов (20,7 процента) – с 15,7 миллиарда до 18,94 миллиарда манатов.
Параметры денежного рынка, в млн манатов:
|
Параметры денежного рынка:
|
Объем, август 2021 г.
|
Объем, август 2020 г.
|
Расширенная денежная масса (М3)
|
31289,2
|
26923,4
|
Денежная масса в манатном выражении (М2)
|
21946,9
|
18109,3
|
Денежная масса для сделок (М1)
|
18944,1
|
15699,0
|
Наличная денежная масса в обращении (М0)
|
10989,5
|
9848,2
|
Безналичная денежная масса в манатном выражении
|
10957,4
|
8261,0
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)
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