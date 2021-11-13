Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 01 ноября 1,7 Нерабочий день 1,7 02 ноября 1,7 Нерабочий день 1,7 03 ноября 1,7 10 ноября 1,7 04 ноября 1,7 11 ноября 1,7 05 ноября 1,7 12 ноября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0246 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0131 маната и составил 1,9548 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 01 ноября 1,9632 Нерабочий день - 02 ноября 1,9725 Нерабочий день - 03 ноября 1,9691 10 ноября 1,9693 04 ноября 1,9712 11 ноября 1,9505 05 ноября 1,9638 12 ноября 1,9447 Средний курс за неделю 1,9679 Средний курс за неделю 1,9548

По итогам недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю снизился на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс по сравнению с прошлой неделей повысился на 0,0001 маната, или 0,42 процента и составил 0,0238 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 01 ноября 0,0239 Нерабочий день - 02 ноября 0,0237 Нерабочий день - 03 ноября 0,0237 10 ноября 0,024 04 ноября 0,0237 11 ноября 0,0239 05 ноября 0,0237 12 ноября 0,0237 Средний курс за неделю 0,0237 Средний курс за неделю 0,0238

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,004 маната. Средневзвешенный курс составил 0,1724 маната за одну турецкую лиру, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,0042 маната (2,37 процента).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 01 ноября 0,1771 Нерабочий день - 02 ноября 0,178 Нерабочий день - 03 ноября 0,1769 10 ноября 0,1745 04 ноября 0,1762 11 ноября 0,1722 05 ноября 0,1751 12 ноября 0,1705 Средний курс за неделю 0,1766 Средний курс за неделю 0,1724

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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