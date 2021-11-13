Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
01 ноября
|
1,7
|
Нерабочий день
|
1,7
|
02 ноября
|
1,7
|
Нерабочий день
|
1,7
|
03 ноября
|
1,7
|
10 ноября
|
1,7
|
04 ноября
|
1,7
|
11 ноября
|
1,7
|
05 ноября
|
1,7
|
12 ноября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0246 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0131 маната и составил 1,9548 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
01 ноября
|
1,9632
|
Нерабочий день
|
-
|
02 ноября
|
1,9725
|
Нерабочий день
|
-
|
03 ноября
|
1,9691
|
10 ноября
|
1,9693
|
04 ноября
|
1,9712
|
11 ноября
|
1,9505
|
05 ноября
|
1,9638
|
12 ноября
|
1,9447
|
Средний курс за неделю
|
1,9679
|
Средний курс за неделю
|
1,9548
По итогам недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю снизился на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс по сравнению с прошлой неделей повысился на 0,0001 маната, или 0,42 процента и составил 0,0238 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
01 ноября
|
0,0239
|
Нерабочий день
|
-
|
02 ноября
|
0,0237
|
Нерабочий день
|
-
|
03 ноября
|
0,0237
|
10 ноября
|
0,024
|
04 ноября
|
0,0237
|
11 ноября
|
0,0239
|
05 ноября
|
0,0237
|
12 ноября
|
0,0237
|
Средний курс за неделю
|
0,0237
|
Средний курс за неделю
|
0,0238
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,004 маната. Средневзвешенный курс составил 0,1724 маната за одну турецкую лиру, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,0042 маната (2,37 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
01 ноября
|
0,1771
|
Нерабочий день
|
-
|
02 ноября
|
0,178
|
Нерабочий день
|
-
|
03 ноября
|
0,1769
|
10 ноября
|
0,1745
|
04 ноября
|
0,1762
|
11 ноября
|
0,1722
|
05 ноября
|
0,1751
|
12 ноября
|
0,1705
|
Средний курс за неделю
|
0,1766
|
Средний курс за неделю
|
0,1724
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: agdzhaev