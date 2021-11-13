Fitch прогнозирует возврат текущего счета платежного баланса Азербайджана к положительному сальдо

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что текущий счет платежного баланса Азербайджана вернется к профициту в 7,9 процента ВВП в 2021 году после дефицита в 0,5 процента в прошлом году, передает Trend со ссылкой на рейтинговое агентство.

Fitch прогнозирует, что текущий счет платежного баланса Азербайджана затем сократится в среднем до 5,3 процента в 2022-2023 годах, в основном за счет более низкой прогнозируемой средней цены на нефть в 55 долларов за баррель в 2022 году и 53 доллара за баррель - в 2023-м по сравнению с 63 долларами за баррель в нынешнем году.

Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») Азербайджана в иностранной валюте на уровне «BB +» со стабильным прогнозом.

«Рейтинг поддерживается очень сильным внешним балансом Азербайджана, низким уровнем государственного долга и высокой финансовой гибкостью за счет крупных активов суверенного фонда благосостояния. Большие внешние буферные резервы Азербайджана были сохранены во время пандемии коронавируса и поддерживаются более высокими ценами на нефть. Суверенные активы в иностранной валюте выросли до 51,2 миллиарда долларов на конец третьего квартала 2021 года с 49,9 миллиарда долларов на конец 2020 года», - говорится в отчете рейтингового агентства.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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