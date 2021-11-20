Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

Финансы 20 ноября 2021 10:27 (UTC+04:00)
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели унция золота в Азербайджане подорожала на 10,285 маната (0,32 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота выросла на 29,7744 маната (0,95 процента) по сравнению с показателем прошлой недели, составив 3164,036 маната.

Изменение стоимости унции золота

Нерабочий день

-

15 ноября

3156,8235

Нерабочий день

-

16 ноября

3170,313

10 ноября

3105,0245

17 ноября

3152,089

11 ноября

3141,4895

18 ноября

3173,849

12 ноября

3156,271

19 ноября

3167,1085

Средняя стоимость за неделю

3134,2616

Средняя стоимость за неделю

3164,036

На этой неделе цена на унцию серебра в Азербайджане понизилась на 0,069 маната (0,16 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 42,5 маната, что на 1,1 процента больше показателя прошлой недели.

Изменение стоимости унции серебра

Нерабочий день

-

15 ноября

42,435

Нерабочий день

-

16 ноября

42,697

10 ноября

41,3658

17 ноября

42,431

11 ноября

42,0148

18 ноября

42,577

12 ноября

42,7397

19 ноября

42,366

Средняя стоимость за неделю

42,0401

Средняя стоимость за неделю

42,501

Унция платины в Азербайджане на этой неделе подешевела на 18,3685 маната (один процент). Средневзвешенная стоимость унции платины выросла относительно показателя прошлой недели на 0,05 процента – до 1821,3666 маната.

Изменение стоимости унции платины

Нерабочий день

-

15 ноября

1823,3435

Нерабочий день

-

16 ноября

1853,2635

10 ноября

1793,534

17 ноября

1816,6285

11 ноября

1821,3375

18 ноября

1808,6725

12 ноября

1846,183

19 ноября

1804,975

Средняя стоимость за неделю

1820,3515

Средняя стоимость за неделю

1821,3666

На этой неделе унция палладия в Азербайджане подорожала на 106,046 маната, или на три процента. Средневзвешенная стоимость унции палладия выросла на 5,13 процента (178,2089 маната) по сравнению с показателем прошлой недели, составив 3649,64 маната.

Изменение стоимости унции палладия

Нерабочий день

-

15 ноября

3545,809

Нерабочий день

-

16 ноября

3637,184

10 ноября

3469,9465

17 ноября

3679,9135

11 ноября

3452,071

18 ноября

3733,438

12 ноября

3492,276

19 ноября

3651,855

Средняя стоимость за неделю

3471,4311

Средняя стоимость за неделю

3649,64

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev

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