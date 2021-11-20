Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели унция золота в Азербайджане подорожала на 10,285 маната (0,32 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота выросла на 29,7744 маната (0,95 процента) по сравнению с показателем прошлой недели, составив 3164,036 маната.

Изменение стоимости унции золота Нерабочий день - 15 ноября 3156,8235 Нерабочий день - 16 ноября 3170,313 10 ноября 3105,0245 17 ноября 3152,089 11 ноября 3141,4895 18 ноября 3173,849 12 ноября 3156,271 19 ноября 3167,1085 Средняя стоимость за неделю 3134,2616 Средняя стоимость за неделю 3164,036

На этой неделе цена на унцию серебра в Азербайджане понизилась на 0,069 маната (0,16 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 42,5 маната, что на 1,1 процента больше показателя прошлой недели.

Изменение стоимости унции серебра Нерабочий день - 15 ноября 42,435 Нерабочий день - 16 ноября 42,697 10 ноября 41,3658 17 ноября 42,431 11 ноября 42,0148 18 ноября 42,577 12 ноября 42,7397 19 ноября 42,366 Средняя стоимость за неделю 42,0401 Средняя стоимость за неделю 42,501

Унция платины в Азербайджане на этой неделе подешевела на 18,3685 маната (один процент). Средневзвешенная стоимость унции платины выросла относительно показателя прошлой недели на 0,05 процента – до 1821,3666 маната.

Изменение стоимости унции платины Нерабочий день - 15 ноября 1823,3435 Нерабочий день - 16 ноября 1853,2635 10 ноября 1793,534 17 ноября 1816,6285 11 ноября 1821,3375 18 ноября 1808,6725 12 ноября 1846,183 19 ноября 1804,975 Средняя стоимость за неделю 1820,3515 Средняя стоимость за неделю 1821,3666

На этой неделе унция палладия в Азербайджане подорожала на 106,046 маната, или на три процента. Средневзвешенная стоимость унции палладия выросла на 5,13 процента (178,2089 маната) по сравнению с показателем прошлой недели, составив 3649,64 маната.

Изменение стоимости унции палладия Нерабочий день - 15 ноября 3545,809 Нерабочий день - 16 ноября 3637,184 10 ноября 3469,9465 17 ноября 3679,9135 11 ноября 3452,071 18 ноября 3733,438 12 ноября 3492,276 19 ноября 3651,855 Средняя стоимость за неделю 3471,4311 Средняя стоимость за неделю 3649,64

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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