Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели унция золота в Азербайджане подорожала на 10,285 маната (0,32 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота выросла на 29,7744 маната (0,95 процента) по сравнению с показателем прошлой недели, составив 3164,036 маната.
|
Изменение стоимости унции золота
|
Нерабочий день
|
-
|
15 ноября
|
3156,8235
|
Нерабочий день
|
-
|
16 ноября
|
3170,313
|
10 ноября
|
3105,0245
|
17 ноября
|
3152,089
|
11 ноября
|
3141,4895
|
18 ноября
|
3173,849
|
12 ноября
|
3156,271
|
19 ноября
|
3167,1085
|
Средняя стоимость за неделю
|
3134,2616
|
Средняя стоимость за неделю
|
3164,036
На этой неделе цена на унцию серебра в Азербайджане понизилась на 0,069 маната (0,16 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 42,5 маната, что на 1,1 процента больше показателя прошлой недели.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
Нерабочий день
|
-
|
15 ноября
|
42,435
|
Нерабочий день
|
-
|
16 ноября
|
42,697
|
10 ноября
|
41,3658
|
17 ноября
|
42,431
|
11 ноября
|
42,0148
|
18 ноября
|
42,577
|
12 ноября
|
42,7397
|
19 ноября
|
42,366
|
Средняя стоимость за неделю
|
42,0401
|
Средняя стоимость за неделю
|
42,501
Унция платины в Азербайджане на этой неделе подешевела на 18,3685 маната (один процент). Средневзвешенная стоимость унции платины выросла относительно показателя прошлой недели на 0,05 процента – до 1821,3666 маната.
|
Изменение стоимости унции платины
|
Нерабочий день
|
-
|
15 ноября
|
1823,3435
|
Нерабочий день
|
-
|
16 ноября
|
1853,2635
|
10 ноября
|
1793,534
|
17 ноября
|
1816,6285
|
11 ноября
|
1821,3375
|
18 ноября
|
1808,6725
|
12 ноября
|
1846,183
|
19 ноября
|
1804,975
|
Средняя стоимость за неделю
|
1820,3515
|
Средняя стоимость за неделю
|
1821,3666
На этой неделе унция палладия в Азербайджане подорожала на 106,046 маната, или на три процента. Средневзвешенная стоимость унции палладия выросла на 5,13 процента (178,2089 маната) по сравнению с показателем прошлой недели, составив 3649,64 маната.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
Нерабочий день
|
-
|
15 ноября
|
3545,809
|
Нерабочий день
|
-
|
16 ноября
|
3637,184
|
10 ноября
|
3469,9465
|
17 ноября
|
3679,9135
|
11 ноября
|
3452,071
|
18 ноября
|
3733,438
|
12 ноября
|
3492,276
|
19 ноября
|
3651,855
|
Средняя стоимость за неделю
|
3471,4311
|
Средняя стоимость за неделю
|
3649,64
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: agdzhaev