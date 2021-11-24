Парламент Азербайджана утвердил во втором чтении изменения в закон о госпошлине
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане госпошлины будут направляться не в бюджет того органа, который их собирает, а напрямую в государственный бюджет.
Это отражено в изменениях в закон " О государственной пошлине", которое обсуждалось сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает в среду Trend.
Согласно изменениям, вопросы, связанные с государственными пошлинами, будут регулироваться законом в едином порядке. Ранее они регулировались решениями Кабмина.
Так, предлагается изменить размер ряда госпошлин и ввести ряд новых пошлин.
После голосования изменения в закон были приняты во втором чтении.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)
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