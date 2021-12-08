До конца 2024 года вся территория Азербайджана будет обеспечена интернетом – замминистра

БАКУ /Trend/ - До конца 2024 года вся территория Азербайджана будет обеспечена интернетом.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Ровшан Рустамов, выступая на V Международном банковском форуме в Баку.

«Наше министерство создало необходимую интернет-инфраструктуру для обеспечения устойчивых безналичных платежей. Наше население (85 процентов) имеет выход в интернет и по сравнению с некоторыми другими странами мы в разы опережаем по этим показателям. Нами запущены мега-проекты по обеспечению всей территории страны интернетом до конца 2024 года, не только городов, но и регионов. Около 700 населенных пунктов, не имеющих выход в интернет, будут им обеспечены. Мы подходим к этому проекту как к стратегии», - сказал он.

Замминистра отметил, что цифровая трансформация требует глобальных и масштабных изменений, и такое поручение уже дано и разработана концепция.

Говоря об умных городах и села, он отметил, что концепция этих проектов уже разработана, сюда входит 5G интернет, безналичные платежи и ряд других инновационных решений.

«Также для развития финтех-сектора мы поддерживаем сектор старта-проектов и готовится проект развития этого (стартап) сектора. Стартап-проекты оказывают большое влияние на развитие финансовых технологий», - добавил Рустамов.

Кроме того, он отметил, что в стране ведутся работы по созданию инфраструктуры, способной обрабатывать большие данные, предотвращать глобальные киберугрозы, реализуются программы по информированию населения о новых трендах.

(Автор: Садраддин Агджаев)