Рыночная капитализация Бакинской фондовой биржи достигла самого высокого уровня

БАКУ /Trend/ - Рыночная капитализация Бакинской фондовой биржи (БФБ) в 2021 году выросла на 4,3 миллиарда манатов и достигла самого высокого уровня за всю ее историю, сообщает Trend со ссылкой на БФБ.

В сообщении отмечается, что впервые за 21 год работы фондовой биржи товарооборот на ней в прошлом году составил 15,3 миллиарда манатов.

Также в 2021 году на БФБ был зарегистрирован рекордный объем корпоративных ценных бумаг (без учета ипотечных облигаций) и проведено 33 размещения ценных бумаг на сумму 376 миллионов манатов. В 2018-2020 годах на Бакинской фондовой бирже было размещено 26 корпоративных ценных бумаг на общую сумму 350 миллионов манатов, говорится в сообщении.

Объем операций репо в прошлом году на БФБ составил 7,2 миллиарда манатов, что является самым высоким показателем в ее истории. Суммарный объем операций на бирже в 2018-2020 годах достиг в общей сложности 3,8 миллиарда манатов.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)