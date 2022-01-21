Обнародован рост расходов госбюджета Азербайджана в 2021 г.

БАКУ /Trend/ - Расходы госбюджета Азербайджана в 2021 году составили 27,412 миллиарда манатов, что на 996,2 миллиона манатов, или 3,8 процента больше, чем в 2020 году. Прогноз по расходам госбюджета выполнен на 96 процентов, сообщает Trend со ссылкой на министерство финансов.

По данным ведомства, в структуре расходов госбюджета 16,588 миллиарда манатов пришлись на текущие расходы (сокращение на 68,6 миллиона манатов, или 0,4 процента по сравнению с 2020 годом), 8,625 миллиона манатов - на капитальные затраты (рост на 592,2 миллиона манатов, или 7,4 процента), 2,198 миллиона манатов - на обслуживание государственного долга и обязательств (рост на 472,6 миллиона манатов, или 27,4 процента).

В прошлом году из госбюджета 10,297 миллиарда манатов было направлено на финансирование социальных расходов (фонд заработной платы, пенсии и социальные пособия, приобретение лекарственных препаратов и продуктов питания), что на 642,9 миллиона манатов, или 6,7 процента больше показателя 2020 года.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)