Госагентство Азербайджана по ОМС объявило тендер
БАКУ /Trend/ - Государственное агентство Азербайджана по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) объявляет тендер на закупку ИКТ-оборудования и лицензий.
Стоимость участия в тендере составляет 600 манатов.
Документы для участия в тендере принимаются до 17:00 11 февраля, а тендерные предложения - до 18:00 21 февраля 2022 года по адресу: Баку, улица Льва Толстого, 170.
Вскрытие конвертов состоится в 17:00 22 февраля.
Телефон для дополнительной информации: (012) 310-07-70 (внутр. 2022).
Контактное лицо: Анар Рагимов.
(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)
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