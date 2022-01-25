Центр банковских сертификационных услуг Центробанка Азербайджана получил сертификат соответствия стандарту ISO/IEC 27001:2013

БАКУ /Trend/ - Подтверждено соответствие Центра банковских сертификационных услуг Центрального банка Азербайджана международному стандарту ISO/IEC 27001:2013 по информационной безопасности, сообщает Trend во вторник со ссылкой на Центробанк.

Согласно информации, Societe Generale de Surveillance подтвердила, что Центр банковских сертификационных услуг, аккредитованный министерством цифрового развития и транспорта и управляемый Центральным банком, а также Система управления информационной безопасностью соответствуют требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2013 по управлению информационной безопасностью и выдала соответствующий сертификат.

(Автор: Назрин Исрафилова)