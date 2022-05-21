Недвижимое имущество азербайджанского Texnikabank выставят на аукцион

БАКУ /Trend/ - 16 июня на торги в Бакинском аукционном центре будет выставлено недвижимое имущество ОАО Texnikabank, находящегося в процессе ликвидации, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Азербайджанский фонд страхования вкладов.

На аукцион выставляется земельный участок площадью 2,2639 га в поселке Ашагы Хуч Губинского района. Его стартовая цена составит 5,5 тысячи манатов.

Участник торгов должен будет заплатить аукционной организации пять процентов от продажной цены. Стоимость покупки должна быть оплачена покупателем в течение семи календарных дней.

Желающие принять участие в аукционе могут предоставить необходимые документы по адресу: Баку, Ясамальский район, улица А.Саламзаде, 2С (третий этаж).

Телефоны для дополнительной информации: (+99450) 206-66-67, (+99455) 206-66-67.